США запропонували компроміс щодо Донбасу: Зеленський розкрив деталі плану

Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати запропонували щодо Донбасу: ЗСУ вийдуть з цієї території, а росіяни туди не заходитимуть. Однак Україна не вважає такий варіант справедливим.

Про це Зеленський сказав відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє 24 Канал.

Що пропонує Вашингтон?

Російські війська все ще прагнуть захопити Донецьку область. Натомість Україна і надалі дотримується позиції "стоїмо там, де стоїмо".

Сполучені Штати Америки сказали, давайте такий компроміс. Російська армія не буде заходити на частину нашого сходу, а Збройні Сили України вийдуть. Я не вважаю, що це справедливо, тому що ця економічна зона, хто нею буде керувати,

– пояснив Зеленський.

За словами президента, якщо йдеться про якусь буферну зону по лінії зіткнення, і вважається, що на ній має бути тільки поліцейська місія, а війська повинні відходити, то питання "дуже просте".

Якщо українські війська відходять на 5 – 10 кілометрів, то чому російські війська не відходять вглиб окупованих територій?.... Тому це питання, в якому поки що немає відповіді, але воно дуже сенситивне та дуже гаряче,

– підкреслив глава держави.

Чи є прогрес у переговорах?