В МИД скептически относятся к идее отправки миротворцев ООН в Украину после перемирия
- Представитель МИД Украины скептически относится к предложению президента Генеральной Ассамблеи ООН по отправке миротворцев в Украину после перемирия.
- Он считает, что механизмы ООН и ОБСЕ уже показали свою неэффективность в мирном урегулировании.
Представитель МИД Украины считает, что механизм, который предложила президент Генеральной Ассамблеи ООН, уже продемонстрировал свою неэффективность. Речь идет об отправке миротворцев в Украину после достижения перемирия с Россией.
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает 24 Канал.
Смотрите также Аналитик назвал сценарий привлечения иностранных войск в Украину
Как в Украине реагируют на идею отправки миротворцев ООН?
Во время брифинга спикер Министерства иностранных дел Украины вспомнил об идее президента Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок по развертыванию миротворческих сил ООН в Украине для обеспечения режима прекращения огня и послевоенного мира.
Мы относимся скептически к применению механизмов ООН и ОБСЕ в рамках мирного урегулирования или режима прекращения огня,
– сказал Тихий.
По его мнению, этот механизм уже продемонстрировал свою неэффективность.
Что об отправке миротворцев сказала Анналена Бербок?
Напомним, что президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок заявила о возможности отправки миротворцев в Украину для обеспечения режима прекращения огня.
По ее словам, это станет возможным, если идею поддержат большинство государств-членов.
"Если будет мирный договор, его надо гарантировать. Если большинство стран скажет, что нужны "голубые каски", это может помочь закрепить мир. Но сначала нужны сами переговоры", – сказала она.
Она подчеркнула, что миротворческие миссии нужны, однако их развертывание возможно только после достижения мирного договора между Украиной и Россией.