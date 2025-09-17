Укр Рус
24 Канал Новини України У МЗС скептично ставляться до ідеї відправлення миротворців ООН до України після перемир'я
17 вересня, 17:15
2

У МЗС скептично ставляться до ідеї відправлення миротворців ООН до України після перемир'я

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Речник МЗС України скептично ставиться до пропозиції президентки Генеральної Асамблеї ООН щодо відправки миротворців до України після перемир'я.
  • Він вважає, що механізми ООН та ОБСЄ вже показали свою неефективність у мирному врегулюванні.

Речник МЗС України вважає, що механізм, який запропонувала президентка Генеральної Асамблеї ООН, вже продемонстрував свою неефективність. Мовиться про відправку миротворців до України після досягнення перемир'я з Росією.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу, передає 24 Канал.

Дивіться також Аналітик назвав сценарій залучення іноземних військ в Україні

Як в Україні реагують на ідею відправки миротворців ООН?

Під час брифінгу речник Міністерства закордонних справ України згадав про ідею президентки Генеральної Асамблеї ООН Анналени Бербок щодо розгортання миротворчих сил ООН в Україні для забезпечення режиму припинення вогню та післявоєнного миру.

Ми ставимося скептично до застосування механізмів ООН і ОБСЄ в рамках мирного врегулювання або режиму припинення вогню,
– сказав Тихий.

На його думку, цей механізм уже продемонстрував свою неефективність.

Що про відправлення миротворців сказала Анналена Бербок?

  • Нагадаємо, що президентка Генасамблеї ООН Анналена Бербок заявила про можливість відправки миротворців до України для забезпечення режиму припинення вогню.

  • За її словами, це стане можливим, якщо ідею підтримають більшість держав-членів.

  • "Якщо буде мирний договір, його треба гарантувати. Якщо більшість країн скаже, що потрібні "блакитні шоломи", це може допомогти закріпити мир. Але спершу потрібні самі переговори", – сказала вона.

  • Вона наголосила, що миротворчі місії потрібні, проте їх розгортання можливе тільки після досягнення мирного договору між Україною та Росією.