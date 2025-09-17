Речник МЗС України вважає, що механізм, який запропонувала президентка Генеральної Асамблеї ООН, вже продемонстрував свою неефективність. Мовиться про відправку миротворців до України після досягнення перемир'я з Росією.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу, передає 24 Канал.

Як в Україні реагують на ідею відправки миротворців ООН?

Під час брифінгу речник Міністерства закордонних справ України згадав про ідею президентки Генеральної Асамблеї ООН Анналени Бербок щодо розгортання миротворчих сил ООН в Україні для забезпечення режиму припинення вогню та післявоєнного миру.

Ми ставимося скептично до застосування механізмів ООН і ОБСЄ в рамках мирного врегулювання або режиму припинення вогню,

– сказав Тихий.

На його думку, цей механізм уже продемонстрував свою неефективність.

Що про відправлення миротворців сказала Анналена Бербок?