У МЗС скептично ставляться до ідеї відправлення миротворців ООН до України після перемир'я
- Речник МЗС України скептично ставиться до пропозиції президентки Генеральної Асамблеї ООН щодо відправки миротворців до України після перемир'я.
- Він вважає, що механізми ООН та ОБСЄ вже показали свою неефективність у мирному врегулюванні.
Речник МЗС України вважає, що механізм, який запропонувала президентка Генеральної Асамблеї ООН, вже продемонстрував свою неефективність. Мовиться про відправку миротворців до України після досягнення перемир'я з Росією.
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу, передає 24 Канал.
Як в Україні реагують на ідею відправки миротворців ООН?
Під час брифінгу речник Міністерства закордонних справ України згадав про ідею президентки Генеральної Асамблеї ООН Анналени Бербок щодо розгортання миротворчих сил ООН в Україні для забезпечення режиму припинення вогню та післявоєнного миру.
Ми ставимося скептично до застосування механізмів ООН і ОБСЄ в рамках мирного врегулювання або режиму припинення вогню,
– сказав Тихий.
На його думку, цей механізм уже продемонстрував свою неефективність.
Що про відправлення миротворців сказала Анналена Бербок?
Нагадаємо, що президентка Генасамблеї ООН Анналена Бербок заявила про можливість відправки миротворців до України для забезпечення режиму припинення вогню.
За її словами, це стане можливим, якщо ідею підтримають більшість держав-членів.
"Якщо буде мирний договір, його треба гарантувати. Якщо більшість країн скаже, що потрібні "блакитні шоломи", це може допомогти закріпити мир. Але спершу потрібні самі переговори", – сказала вона.
Вона наголосила, що миротворчі місії потрібні, проте їх розгортання можливе тільки після досягнення мирного договору між Україною та Росією.