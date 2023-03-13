Страна неадекватов: мэр российского города напал на полицейских с топором

Мэр Стретенская, расположенный в Забайкальском крае России, напал на полицейских с топором. Полиция останавливала его на автомобиле из-за того, что скрылся с места аварии.

Также известно, что за рулем он был пьян. Кроме того, рос СМИ написали, что Евгений Киргизов размахивал перед россиянами пистолетом, сообщает 24 Канал.

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Что известно о неадекватном поведении мэра

Евгений Киргизов вечером 10 марта пьяный ехал на автомобиле. По данным пропагандистов:

мэр попал в аварию и скрылся с места происшествия;

по дороге поссорился с пассажирами проезжавшего мимо автомобиля;

после этого устроил за ними погоню и стал угрожать оружием;

чтобы задержать его, силовики ввели план "перехвата".

Затем его задержали полицейские и он стал угрожать им топором. Во время задержания у него изъяли пистолет, который, по информации журналистов, он показывал окружающим,

– сообщили росСМИ.

Известно, что правоохранители мэра Стретенская быстро обезвредили. В отношении его составили три административных протокола:

по факту пьяной езды;

оставление места ДТП;

сопротивление сотрудникам полиции.

Следственный комитет России уже открыл уголовное дело за вероятную попытку ударить топором двух полицейских. Пресс-служба управления следственного комитета Забайкальского края объяснила, что дело было возбуждено за применение насилия к представителю власти. В ней мэр фигурирует как подозреваемый.

Под Москвой слепой командир зарезал знакомого хирурга

Киргизов является мэром с марта 2022 года, он входит в так называемую либерально-демократическую партию России. Стоит отметить, что с него в 2016 году снята судимость по статьям о хулиганстве, умышленном уничтожении имущества и применении насилия в отношении представителя власти.

В Подмосковье 9 марта случилась жуткая резня. Предварительно известно, что потерявший зрение на войне в Украине российский командир Александр Шуклин уволился со службы и поступил в медицинский колледж в Санкт-Петербурге.

Впоследствии его пригласил в гости друг детства хирург Игор. В гостях врач спросил Александра, убивал ли тот людей. На что получил ответ, что врачи тоже забирают человеческие жизни.

На что хирург заявил, что лично убил 13 человек и следующим будет Шуклин. Дальше началась потасовка, в ходе которой врач схватил нож и нанес несколько ран своему другу. Однако военный выхватил оружие и ранил мужчину в шею. В результате ранения хирург умер.