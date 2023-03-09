Два друга детства решили встретиться в городе Королев, расположенном в Московской области. Однако дружеская встреча окончилась фатально.

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Муж сам сдался полицейским

Александр Шуклин имеет инвалидность по зрению. В 2016 году в так называемой ДНР перед его лицом разорвалась мина. От полученных ранений мужчина ослеп. После этого Шуклин стал командиром отделения группы разминирования, и в течение 5 лет обучал минеров.

Однако впоследствии решил сменить профессию, уволился со службы и поступил в медицинский колледж в Санкт-Петербурге.

В конце февраля Александру позвонил по телефону товарищ детства Игорь, он пригласил его к себе в гости в Подмосковье.

Во время одной из посиделок пьяные мужчины начали обсуждать войну в Украине. Друг детства Игорь, работавший хирургом, спросил, убивал ли тот людей. На что получил ответ, что врачи тоже уносят человеческие жизни.

Хирург заявил, что лично убил 13 человек и следующим будет Шуклин. Началась потасовка, в ходе которой врач схватил нож и нанес несколько ран своему другу. Однако Шуклин выхватил оружие и ранил мужчину в шею. От полученной раны его друг Игорь скончался.

Муж сам позвонил в полицию и вызвал их на место преступления. В настоящее время Александр Шуклин был задержан по статье о превышении границ самообороны.

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