Инцидент произошел в Москве. Женщина попросила полицейских оградить ее от преследователя. Однако они даже не заметили преступника и прошли мимо, пишут росСМИ.
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Российские правоохранители отличились своим "профессионализмом"
На следующее утро 29-летнюю девушку нашли мертвой. У нее были ножевые ранения.
Как выяснилось, перед смертью она звонила в полицию и рассказала, что ее преследует знакомый. Полицейские, наконец, выехали на вызов в магазин, где работала девушка, но проблемного парня так и не заметили. Хотя на кадрах видно, что они прошли перед ним.
Сам подозреваемый после убийства пытался скрыться и уехал из Москвы. И все же его задержали в Тамбовской области.
Как российские правоохранители проигнорировали обращение: смотрите видео
Взрыв на Сахалине
- На Сахалине в России произошел взрыв газа в жилой многоэтажке. В результате погибли по меньшей мере 9 человек.
- Губернатор Сахалина заявил, что жертвами взрыва стали 7 человек, среди которых 3 – это дети. Поиски еще 4 местных жителей продолжаются. В то же время ориентировочно через час СМИ сообщили, что количество жертв возросло до 9 человек, из которых 4 – несовершеннолетние.
- Кроме того, при разборе завалов пострадал спасатель. Ему на голову упала часть плиты.
- Инцидент произошел в населенном пункте Тимовское. По предварительным данным, взорвался баллон с газом, который лежал на балконе одной из квартир. После мощного взрыва от подъезда ничего не осталось.