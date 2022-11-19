Інцидент трапився у Москві. Жінка попросила поліцейських захистити її від переслідувача. Однак вони навіть не помітили злочинця та пройшли повз нього, пишуть росЗМІ.

Варте уваги Пролетіли прямо над головою: російські винищувачі влаштували провокацію у зоні навчань НАТО

Російські правоохоронці відзначилися своїм "професіоналізмом"

Наступного ранку 29-річну дівчину знайшли мертвою. У неї були ножові поранення.

Як з'ясувалося, напередодні смерті вона дзвонила в поліцію та розповіла, що її переслідує знайомий. Поліцейські зрештою виїхали на виклик у магазин, де працювала дівчина, але проблемного хлопця так і не помітили. Хоча на кадрах видно, що вони пройшли перед ним.

Сам підозрюваний після вбивства намагався втекти та виїхав з Москви. Та все ж його таки затримали у Тамбовській області.

Як російські правоохоронці проігнорували звернення: дивіться відео

Вибух на Сахаліні