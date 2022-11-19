Інцидент трапився у Москві. Жінка попросила поліцейських захистити її від переслідувача. Однак вони навіть не помітили злочинця та пройшли повз нього, пишуть росЗМІ.
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Російські правоохоронці відзначилися своїм "професіоналізмом"
Наступного ранку 29-річну дівчину знайшли мертвою. У неї були ножові поранення.
Як з'ясувалося, напередодні смерті вона дзвонила в поліцію та розповіла, що її переслідує знайомий. Поліцейські зрештою виїхали на виклик у магазин, де працювала дівчина, але проблемного хлопця так і не помітили. Хоча на кадрах видно, що вони пройшли перед ним.
Сам підозрюваний після вбивства намагався втекти та виїхав з Москви. Та все ж його таки затримали у Тамбовській області.
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Вибух на Сахаліні
- На Сахаліні у Росії трапився вибух газу в житловій багатоповерхівці. Унаслідок цього загинули щонайменше 9 людей.
- Губернатор Сахаліну заявив, що жертвами вибуху стали 7 людей, серед яких 3 – це діти. Пошуки ще 4 місцевих мешканців наразі тривають. Водночас орієнтовно через годину ЗМІ повідомили, що кількість жертв зросла до 9 осіб, з яких 4 – неповнолітні.
- Крім того, під час розбору завалів постраждав рятувальник. Йому на голову впала частина плити.
- Інцидент трапився у населеному пункті Тимовське. За попередніми даними, вибухнув балон з газом, який лежав на балконі однієї з квартир. Після потужного вибуху від цілого під'їзду нічого не залишилося.