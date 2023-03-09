Двоє друзів дитинства вирішили зустрітися у місті Корольов, що у Московській області. Проте дружня зустріч закінчилася фатально.
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Чоловік сам здався поліцейським
Олександр Шуклін має інвалідність по зору. У 2016 році в так званій "ДНР" перед його обличчям розірвалася міна. Від отриманих поранень чоловік осліп. Після цього Шуклін став командиром відділення групи розмінування та протягом 5 років навчав мінерів.
Проте згодом вирішив змінити професію, звільнився зі служби й вступив до медичного коледжу у Санкт-Петербурзі.
Наприкінці лютого Олександру зателефонував товариш дитинства Ігор, він запросив його до себе у гості в Підмосков'я.
Під час однієї з посиденьок, п’яні чоловіки почали обговорювати війну в Україні. Друг дитинства Ігор, який працював хірургом, запитав, чи вбивав той людей. На що отримав відповідь, що лікарі теж забирають людські життя.
Хірург заявив, що особисто вбив 13 людей і наступним буде Шуклін. Розпочалася бійка, у ході якої лікар схватив ножа й наніс декілька ран своєму другові. Проте Шуклін вихватив зброю й поранив чоловіка у шию. Від отриманої рани його друг Ігор помер.
Чоловік сам зателефонував до поліції й викликав їх на місце злочину. Нині Олександра Шукліна затримали по статті щодо перевищення меж самооборони.
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