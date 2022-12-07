Військовий напав на дитину

Тож російські "асвабадітєлі", які привикли в Україні силою досягати бажаного, прогнозовано переносять таку модель поведінки й на власний народ. Черговий приклад цьому трапився 6 грудня в Краснодарі, повідомляє 24 канал.

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Там на вулиці Командорській, 5/1 46-річний військовий, який повернувся з війни в Україні, почав бачити ворогів і у дітях. На відео з камери спостереження будинку видно, як він напав на 13-річного підлітка-сусіда у під'їзді та почав його душити, коли той просто проходив повз. У ході сутички дитина не раз падала під ударами на підлогу.

В якийсь момент хлопець намагався вирватися з під'їзду, але чоловік не відпускав його і, утримуючи за шию, знову повалив на підлогу. Можливо, спасло дитину те, що у будинок вчасно зайшла жінка.

Наслідки нападу

Оскільки колишній бравий військовослужбовець Росії відпрацював на дитині бойові прийоми, у постраждалого виявили:

струс мозку,

забій стегна,

садну і гематоми.

Також дитина отримала психологічну травму й тепер, за словами його батьків, боїться вийти з квартири.

Після конфлікту, як видно з відео, чоловік просто розвернувся та пішов собі геть. А згодом написав й зустрічний позов на підлітка, пояснюючи свою агресію "хуліганськими діями" дитини. Чи варто говорити, що навіть попри хуліганські дії такі "засоби впливу" у цивілізованій країні – неприпустимі?

Російські місцеві телеграм-канали повідомляють, що такі ж "браві" правоохоронці наразі не побачили криміналу в діях колишнього військового. Попри те, що є відеодоказ з камери відеоспостереження.

Уб'ють – приходьте,

– підсумували росіяни.

Військовослужбовець напав на 13-річного підлітка: відео 18+ (нецензурна лексика)

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