Военный напал на ребенка

Поэтому российские "асвободители", привыкшие в Украине силой достигать желаемого, прогнозируемо переносят такую модель поведения и на собственный народ. Очередной пример этому последовал 6 декабря в Краснодаре, сообщает 24 канал.

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Там на улице Командорской, 5/1 вернувшийся с войны в Украине 46-летний военный начал видеть врагов и в детях. На видео из камеры наблюдения дома видно, как он напал на 13-летнего подростка-соседа в подъезде и начал его душить, когда тот просто проходил мимо. В ходе стычки ребенок не раз падал под ударами на пол.

В какой-то момент он пытался вырваться из подъезда, но мужчина не отпускал его и, удерживая за шею, снова повалил на пол. Возможно, спасло ребенка то, что в дом вовремя вошла женщина.

Последствия нападения

Поскольку бывший бравый военнослужащий России отработал на ребенке боевые приемы, у пострадавшего обнаружили:

сотрясение мозга,

ушиб бедра,

ссадины и гематомы.

Также ребенок получил психологическую травму и теперь, по словам его родителей, боится выйти из квартиры.

После конфликта, как видно из видео, мужчина просто развернулся и ушел. А потом написал и встречный иск на подростка, объясняя свою агрессию "хулиганскими действиями" ребенка. Следует ли говорить, что даже несмотря на хулиганские действия такие "средства влияния" в цивилизованной стране – недопустимы?

Российские местные телеграм-каналы сообщают, что такие же "бравые" правоохранители пока не увидели криминала в действиях бывшего военного. Несмотря на то, что есть видеодоказательство камеры видеонаблюдения.

Убьют – приходите,

– подытожили россияне.

Военнослужащий напал на 13-летнего подростка: видео 18+ (нецензурная лексика)

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