Отметим, что имя кремлевского ученого – Андрей Ботиков. О том, что его задушил ремнем 28-летний мужчина, стало известно 3 марта из сообщений в российских СМИ, – информирует 24 Канал.

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Открыто уголовное производство

Из публикаций в медиа ясно, что убийство произошло из-за того, что мужчины между собой поругались. Также известно, что убийца зарабатывал на жизнь предоставлением сексуальных услуг.

Подозреваемый 29-летний мужчина был задержан во время допроса. Тот признал свою вину. Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление,

– пишет одно из российских изданий.

Напомним, что Ботиков работал старшим научным сотрудником в научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалии. В августе 2020 года это учреждение представило псевдовакцину против коронавируса "Спутник V".

Важно, что Ботиков является соавтором патента на так называемую вакцину. Он был среди ученых, получивших от президента России Владимира Путина награду за создание препарата.

Может ли быть российская "вакцина" против Covid-19 опасной Эффективность "Спутник V" пока еще не признало Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Как ни странно, после начала широкомасштабного вторжения исследование препарата было приостановлено. То есть "Спутник V" может быть опасным для здоровья из-за недоказанной эффективности.

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