Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, Пригожина рано или поздно убьют.

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Конфликты снижают боеспособность россиян

Пионтковский отметил, что конфликт между российским генштабом и ЧВК "Вагнер" существенно снижает боеспособность оккупантов.

Публицист убежден, что рано или поздно Пригожина убьют, потому что он "замахнулся" на министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

Это огромная военная компания. Шойгу и Герасимов руководят вооруженными силами России в последние 12 лет. Значит вся верхушка, несколько сотен генералов были назначены ими по одному принципу: личной верности,

– подчеркнул оппозиционер.

Также Андрей Пионтковский считает, что снятие с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина, который был ставленником Евгения Пригожина, и назначение Валерия Герасимова – это "мини-военный переворот".

"В ночь с 10 на 11 января в бункере Путина произошел мини-военный переворот. Шойгу и Герасимов заставили его снять с должности ставленника Пригожина. Это был первый за 23 года случай аппаратного поражения Путина, когда под давлением он был вынужден уступить", – сказал политик.

Оппозиционер отметил, что российскому диктатору не хватило решимости выбрать какую-нибудь одну сторону, поэтому он пока не расправился с Пригожиным.

Пионтковский о конфликтах в России: смотрите видео

Конфликт Пригожина и генштаба России: последние новости