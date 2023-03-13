Країна неадекватів: мер російського міста напав на поліцейських з сокирою

Мер Стрітенська, що у Забайкальському краї Росії, напав на поліцейських з сокирою. Поліція зупиняла його на автівці через те, що втік з місця аварії.

Також відомо, що за кермом він був п'яний. Окрім того, рос ЗМІ написали, що Євген Киргизов розмахував перед росіянами пістолетом, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про неадекватну поведінку мера

Євген Киргизов ввечері 10 березня п'яний їхав на автомобілі. За даними пропагандистів:

мер потрапив у аварію та втік з місця події;

дорогою посварився з пасажирами автомобіля, що проїжджав повз;

після цього влаштував за ними погоню і став загрожувати зброєю;

щоб затримати його, силовики запровадили план "перехоплення".

Потім його затримали поліцейські та він став загрожувати їм сокирою. Під час затримання у нього вилучили пістолет, який, за інформацією журналістів, він показував оточуючим,

– повідомили росЗМІ.

Відомо, що правоохоронці мера Стрітенська швидко знешкодили. Щодо нього склали три адміністративні протоколи:

за фактом п'яної їзди;

залишення місця ДТП;

опір співробітникам поліції.

Слідчий комітет Росії вже відкрив кримінальну справу за ймовірну спробу вдарити сокирою двох поліцейських. Пресслужба управління слідчого комітету Забайкальського краю пояснила, що справу порушили за застосування насильства до представника влади. У ній мер фігурує як підозрюваний.

Під Москвою сліпий командир зарізав знайомого хірурга

Киргизов є мером з березня 2022 року, він входить у так звану ліберально-демократичну партію Росії. Варто зауважити, що він має зняту у 2016 році судимість за статтями про хуліганство, умисне знищення майна та застосування насильства щодо представника влади.

У Підмосков'ї 9 березня трапилась моторошна різанина. Попередньо відомо, що російський командир Алєксандр Шуклін, який втратив зір на війні в Україні, звільнився зі служби й вступив до медичного коледжу у Санкт-Петербурзі.

Згодом його запросив у гості друг дитинства хірург Ігор. В гостях лікар запитав Алєксандра, чи той вбивав людей. На що отримав відповідь, що лікарі теж забирають людські життя.

На що хірург заявив, що особисто вбив 13 людей та наступним буде Шуклін. Далі почалася бійка, у ході якої лікар схопив ножа й наніс декілька ран своєму другові. Проте військовий вихопив зброю й поранив чоловіка у шию. Внаслідок поранення хірург помер.