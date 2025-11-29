Мобилизация мужчин с инвалидностью с 1 декабря: кого могут призвать на службу
- Люди с инвалидностью в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации, но могут быть мобилизованы, если сами изъявят желание служить или не оформят отсрочку.
- Отсрочка по инвалидности продлевается автоматически через приложение "Резерв+", если основания остаются неизменными, а новые документы подаются через ЦНАП.
В Украине часть граждан призывного возраста имеет право на отсрочку от мобилизации, в том числе и люди с инвалидностью. Однако для этой категории лиц предусмотрены отдельные исключения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН. Отметим, что военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены до 3 февраля 2026 года.
Смотрите также Что изменит новое распределение в армии и куда будут попадать новобранцы
Кого коснется мобилизация с 1 декабря?
Согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", людей с инвалидностью не призывают даже во время военного положения. Закон не различает группы, потому что само наличие статуса дает право на отсрочку.
Мобилизация возможна, если человек с инвалидностью сам изъявит желание служить. При отсутствии серьезных медицинских противопоказаний человек может заключить контракт и вступить в ряды ВСУ по собственной инициативе.
Мобилизовать могут и человека с инвалидностью, если он имеет этот статус, но не оформил отсрочку. Еще с ноября первое оформление осуществляют через ЦНАП, который сам передает необходимые документы в ТЦК.
А вот дальнейшие этапы, согласно обнародованной информации, решаются без личного участия гражданина. И уже в случае одобрения, подтверждение появится в приложении "Резерв+" примерно через неделю.
Срок отсрочки определяет состояние здоровья – одни остаются непризывными постоянно, другие граждане проходят осмотр ежегодно или чаще. Если повторная комиссия признает мужчину годным, отсрочку отменяют.
Отметим, что в вышеупомянутом приложении "Резерв+" отсрочка по инвалидности продолжается автоматически. Если же основания не изменились, пользователь просто получает сообщение о ее продлении.
Кого могут призвать в целом?
Мобилизации в декабре подлежат определенные категории лиц, в частности, среди них прежде всего мужчины 25 – 60 лет без опыта службы, которые пригодны по состоянию здоровья, а также не имеют отсрочки от прохождения службы.
Также это касается мужчин 18 – 60 лет, которые проходили срочную службу, имеют статус военнообязанного или находятся в офицерском резерве. При этом они должны быть годными к службе.
Это касается и тех, кто ранее был снят с учета по состоянию здоровья, но потом признан годным повторно, а также лиц со статусом "ограниченно годный", если ВВК признает их годными к военной службе.