Юрист объяснил, с какими болезнями не мобилизуют
Источник:"Поради Юриста"
В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения. При этом существуют отдельные категории военнообязанных, которые не подпадают под мобилизацию, в частности, учитывая состояние здоровья.
- 1С какими болезнями не мобилизуют
- 2Болезни зрения
- 3Болезни слуха
- 4Инфекционные и паразитарные заболевания
- 5Нарушения психики и поведенческие нарушения
- 6Злокачественные и доброкачественные опухоли
- 7Болезни крови и кроветворных органов
- 8Заболевания системы кровообращения
- 9Болезни эндокринной системы
- 10Заболевания нервной системы
Каждый призывник, независимо от регионально разработанного плана мобилизации, проходит полноценный медицинский осмотр. Юрист Антон Ревенко объяснил, с какими болезнями временно или вообще не принимают в армию.
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С какими болезнями не мобилизуют
Не подпадают под мобилизацию те военнообязанные, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья, или полностью непригодными с исключением из воинского учета по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК).
Призывники проходят медосмотр, где их состояние здоровья проверяют следующие медицинские специалисты:
- хирург;
- терапевт;
- дерматолог;
- стоматолог;
- невропатолог;
- психиатр;
- офтальмолог;
- оториноларинголог.
Кроме того, при наличии медицинских показаний военнообязанный также проходит проверку у дополнительных врачей и других специалистов. Юрист отмечает, что перечень болезней, из-за которых военнообязанного не примут в армию, в мирное время значительно шире, чем в условиях военного положения.
Болезни зрения
Непригодны к военной службе с исключением из воинского учета те лица, которые имеют:
- выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- резко выраженные, с прогрессивным снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (в частности, рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (в частности, все виды катаракты), сосудистой оболочки;
- болезни стекловидного тела и глазного яблока;
- неврит зрительного нерва, заболевания и поражения зрительного нерва и зрительных путей;
- отслоение или разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при диплопии;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 диоптрий или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 диоптрий;
- остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;
- отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или же острота зрения обоих глаз от 0,2 и ниже.
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Болезни слуха
Мобилизации не подлежат лица, страдающие стойкой, полной глухотой на оба уха или глухонемотой, имеющие выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера. Преимущественно лица с заболеванием слуха непригодны к военной службе в мирное время и ограничены пригодными во время военного положения.
Что означает статус "ограниченно пригодный"Лица, признанные ограниченно пригодными по заключению ВВК, непригодны к службе в десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, боевых спецподразделениях и т.д.
В то же время, такие армейцы могут проходить службу в подразделениях обеспечения, военкоматах, учреждениях, организациях, учебных заведениях и т.д.
Инфекционные и паразитарные заболевания
Противопоказанием для военной службы в мирное время и основанием для ограниченной пригодности в военное являются лица, у которых зафиксировано:
- кишечные инфекционные заболевания;
- бактериальные зоонозы;
- вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы;
- вирусные геморрагические лихорадки;
- вирусные инфекционные болезни, сопровождающиеся поражением кожи и слизистых;
- гельминтозы;
- педикулез;
- последствия инфекционных и паразитарных заболеваний.
К слову, активный прогрессивный туберкулез с распадом легочной ткани считается основанием для непригодности к военной службе с исключением из воинского учета, когда туберкулез легких без выделения микробактерий, распада легочной ткани или клинически излечимый – основание для негодности в мирное время и ограниченной пригодности.
Нарушения психики и поведенческие нарушения
Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета являются пациенты, имеющие:
- резко выраженные стойкие психические расстройства;
- расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ, в частности алкоголя или наркотиков, при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими нарушениями;
- шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные нарушения с часто повторяющимися фразами;
- невротические расстройства при резко выраженных и стойких болезненных проявлениях;
- резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;
- глубокую и тяжелую умственную отсталость.
Заметим, что другие поведенческие и психические расстройства могут служить основанием для непригодности военной службы в мирное время, однако в условиях военного положения пригодность в таких случаях оценивает военно-врачебная комиссия.
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Злокачественные и доброкачественные опухоли
Не мобилизуют и считают ограниченно пригодными людей, у которых обнаружено:
- онкологические заболевания с установленным неизлечимым диагнозом (не мобилизуют вообще);
- онкодиагноз в анамнезе, или если заболевание находится в стадии устойчивой ремиссии, а также в случае медленно прогрессирующей патологии (ограниченно пригодны);
- доброкачественные новообразования всех локализаций, которые приводят к тяжелым нарушениям в работе организма (не пригодны к военной службе).
Кроме того, временно непригодными считаются все, кто проходил лучевую терапию или имел хирургическое лечение.
Болезни крови и кроветворных органов
Основанием непригодности к военной службе и исключения из воинского учета могут быть:
- анемии со значительными нарушениями функций организма;
- быстро прогрессирующие анемии;
- нарушение свертывания крови;
- геморрагические состояния;
- другие заболевания с вовлечением иммунного механизма.
Заболевания системы кровообращения
Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета признают пациентов:
- с сердечной недостаточностью стадии II-Б-III в случае некоронарногенных заболеваний сердца;
- с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;
- с гипертонической болезнью III стадии;
- с цереброваскулярными болезнями, в частности инфарктом головного мозга или инсультом при выявлении значительных нарушений функций организма;
- с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций организма, в частности, при атеросклерозах, тромбозах, варикозе и т.д.
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Болезни эндокринной системы
Военнообязанные, у которых выявлены патологии эндокринной системы, вызывающие расстройства питания или нарушение обмена веществ, считаются ограниченно пригодными. В таких случаях ВВК оценивает, как само заболевание влияет на общее состояние здоровья призывника.
Заболевания нервной системы
Не мобилизуют людей, у которых обнаружены такие болезни этого типа:
- прогрессивные, со значительными нарушениями функций воспалительные болезни центральной нервной системы, в частности менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный или внутрипозвоночный абсцесс;
- прогрессивные, со значительным нарушением функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;
- эпилепсия, сопровождающаяся частыми приступами или выраженными психическими расстройствами;
- быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, заболевания периферической нервной системы.
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