Юрист объяснил, с какими болезнями не мобилизуют

В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения. При этом существуют отдельные категории военнообязанных, которые не подпадают под мобилизацию, в частности, учитывая состояние здоровья.

Каждый призывник, независимо от регионально разработанного плана мобилизации, проходит полноценный медицинский осмотр. Юрист Антон Ревенко объяснил, с какими болезнями временно или вообще не принимают в армию.

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С какими болезнями не мобилизуют

Не подпадают под мобилизацию те военнообязанные, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья, или полностью непригодными с исключением из воинского учета по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК).

Призывники проходят медосмотр, где их состояние здоровья проверяют следующие медицинские специалисты:

хирург;

терапевт;

дерматолог;

стоматолог;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог.

Кроме того, при наличии медицинских показаний военнообязанный также проходит проверку у дополнительных врачей и других специалистов. Юрист отмечает, что перечень болезней, из-за которых военнообязанного не примут в армию, в мирное время значительно шире, чем в условиях военного положения.

Болезни зрения

Непригодны к военной службе с исключением из воинского учета те лица, которые имеют:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессивным снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (в частности, рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (в частности, все виды катаракты ), сосудистой оболочки;

), сосудистой оболочки; болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, заболевания и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение или разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 диоптрий или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 диоптрий;

или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

или его слепоты; отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или же острота зрения обоих глаз от 0,2 и ниже.

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Болезни слуха

Мобилизации не подлежат лица, страдающие стойкой, полной глухотой на оба уха или глухонемотой, имеющие выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера. Преимущественно лица с заболеванием слуха непригодны к военной службе в мирное время и ограничены пригодными во время военного положения.

Что означает статус "ограниченно пригодный" Лица, признанные ограниченно пригодными по заключению ВВК, непригодны к службе в десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, боевых спецподразделениях и т.д.



В то же время, такие армейцы могут проходить службу в подразделениях обеспечения, военкоматах, учреждениях, организациях, учебных заведениях и т.д.

Инфекционные и паразитарные заболевания

Противопоказанием для военной службы в мирное время и основанием для ограниченной пригодности в военное являются лица, у которых зафиксировано:

кишечные инфекционные заболевания;

бактериальные зоонозы;

вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы;

вирусные геморрагические лихорадки;

вирусные инфекционные болезни, сопровождающиеся поражением кожи и слизистых;

гельминтозы;

педикулез;

последствия инфекционных и паразитарных заболеваний.

К слову, активный прогрессивный туберкулез с распадом легочной ткани считается основанием для непригодности к военной службе с исключением из воинского учета, когда туберкулез легких без выделения микробактерий, распада легочной ткани или клинически излечимый – основание для негодности в мирное время и ограниченной пригодности.

Нарушения психики и поведенческие нарушения

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета являются пациенты, имеющие:

резко выраженные стойкие психические расстройства;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ, в частности алкоголя или наркотиков, при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими нарушениями;

с резкими, стойкими психическими нарушениями; шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные нарушения с часто повторяющимися фразами;

невротические расстройства при резко выраженных и стойких болезненных проявлениях;

резко выраженные поведенческие расстройства , со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;

, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям; глубокую и тяжелую умственную отсталость.

Заметим, что другие поведенческие и психические расстройства могут служить основанием для непригодности военной службы в мирное время, однако в условиях военного положения пригодность в таких случаях оценивает военно-врачебная комиссия.

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Злокачественные и доброкачественные опухоли

Не мобилизуют и считают ограниченно пригодными людей, у которых обнаружено:

онкологические заболевания с установленным неизлечимым диагнозом (не мобилизуют вообще);

(не мобилизуют вообще); онкодиагноз в анамнезе, или если заболевание находится в стадии устойчивой ремиссии , а также в случае медленно прогрессирующей патологии (ограниченно пригодны);

, а также в случае медленно прогрессирующей патологии (ограниченно пригодны); доброкачественные новообразования всех локализаций, которые приводят к тяжелым нарушениям в работе организма (не пригодны к военной службе).

Кроме того, временно непригодными считаются все, кто проходил лучевую терапию или имел хирургическое лечение.

Болезни крови и кроветворных органов

Основанием непригодности к военной службе и исключения из воинского учета могут быть:

анемии со значительными нарушениями функций организма;

быстро прогрессирующие анемии;

нарушение свертывания крови;

геморрагические состояния;

другие заболевания с вовлечением иммунного механизма.

Заболевания системы кровообращения

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета признают пациентов:

с сердечной недостаточностью стадии II-Б-III в случае некоронарногенных заболеваний сердца;

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;

с гипертонической болезнью III стадии;

с цереброваскулярными болезнями, в частности инфарктом головного мозга или инсультом при выявлении значительных нарушений функций организма;

с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций организма, в частности, при атеросклерозах, тромбозах, варикозе и т.д.

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Болезни эндокринной системы

Военнообязанные, у которых выявлены патологии эндокринной системы, вызывающие расстройства питания или нарушение обмена веществ, считаются ограниченно пригодными. В таких случаях ВВК оценивает, как само заболевание влияет на общее состояние здоровья призывника.

Заболевания нервной системы

Не мобилизуют людей, у которых обнаружены такие болезни этого типа:

прогрессивные, со значительными нарушениями функций воспалительные болезни центральной нервной системы, в частности менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный или внутрипозвоночный абсцесс;

прогрессивные, со значительным нарушением функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;

эпилепсия, сопровождающаяся частыми приступами или выраженными психическими расстройствами;

быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, заболевания периферической нервной системы.

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