Юрист пояснив, з якими хворобами не мобілізують

В Україні триває загальна мобілізація населення. При цьому існують окремі категорії військовозобов'язаних, які не підпадають під мобілізацію, зокрема, з огляду на стан здоров'я.

Кожен призовник, незалежно від регіонально розробленого плану мобілізації, проходить повноцінний медичний огляд. Юрист Антон Ревенко пояснив, з якими хворобами тимчасово або взагалі не беруть до війська.

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З якими хворобами не мобілізують

Не підпадають під мобілізацію ті військовозобов'язані, які визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, або ж повністю непридатними з виключенням із військового обліку за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК).

Призовники проходять медогляд, де їхній стан здоров'я перевіряють такі медичні фахівці:

хірург;

терапевт;

дерматолог;

стоматолог;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог.

Крім того, за наявності медичних показань, військовозобов'язаний також проходить перевірку у додаткових лікарів та інших фахівців. Юрист зауважує, що перелік хвороб, через які військовозобов'язаного не візьмуть до війська, у мирний час значно ширший, ніж в умовах воєнного стану.

Хвороби зору

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є ті особи, які мають:

виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій на обох очах ;

; різко виражені, з прогресивним зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (зокрема, рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (зокрема, усі види катаракти ), судинної оболонки;

), судинної оболонки; хвороби скловидного тіла та очного яблука;

неврит зорового нерва, захворювання та ураження зорового нерва й зорових шляхів тощо;

відшарування чи розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах ;

; усі форми глаукоми у розвиненій та подальших стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука при диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів понад 12,0 діоптрій або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 діоптрій ;

або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах ; гостроту зору одного ока нижче ніж 0,1 або його сліпоту;

або його сліпоту; відсутність очного яблука за гостроти зору другого ока 0,3 і нижче, або ж гострота зору обох очей від 0,2 і нижче.

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Хвороби слуху

Мобілізації не підлягають особи, які потерпають від стійкої, повної глухоти на обидва вуха або глухонімоту, що мають виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра. Переважно особи із захворюванням слуху є непридатними до військової служби у мирний час та обмежено придатними під час воєнного стану.

Що означає статус "обмежено придатний" Особи, визнані обмежено придатними за заключенням ВЛК, непридатні до служби у десантних військах, плавскладі, морській піхоті, бойових спецпідрозділах тощо.



Водночас такі армійці можуть проходити службу у підрозділах забезпечення, військкоматах, установах, організаціях, навчальних закладах тощо.

Інфекційні та паразитарні хвороби

Протипоказом для військової служби у мирний час та підставою для обмеженої придатності у воєнний є особи, у яких зафіксовано:

кишкові інфекційні хвороби;

бактеріальні зоонози;

вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи;

вірусні геморагічні гарячки;

вірусні інфекційні хвороби, що супроводжуються ураженням шкіри та слизових оболонок;

гельмінтози;

педикульоз;

наслідки інфекційних та паразитарних хвороб.

До слова, активний прогресивний туберкульоз із розпадом легеневої тканини вважається підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку, коли туберкульоз легень без виділення мікробактерій, розпаду легеневої тканини чи клінічно виліковний – підстава для непридатності у мирний час і обмеженої придатності під час воєнного стану.

Порушення психіки та поведінкові розлади

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є пацієнти, що мають:

різко виражені стійкі психічні розлади;

розлади психіки та поведінки унаслідок вживання психоактивних речовин, зокрема алкоголю чи наркотиків, при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними порушеннями;

з різкими, стійкими психічними порушеннями; шизофренію, шизотипові та маячні розлади, афективні порушення з часто повторюваними фразами;

невротичні розлади при різко виражених та стійких хворобливих проявах;

різко виражені поведінкові розлади , зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або паталогічних реакцій;

, зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або паталогічних реакцій; глибоку й тяжку розумову відсталість.

Зауважимо, що інші поведінкові та психічні розлади можуть бути підставою для непридатності до військової служби у мирний час, проте в умовах воєнного стану придатність у таких випадках оцінює військово-лікарська комісія.

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Злоякісні та доброякісні пухлини

Не мобілізовують та вважають обмежено придатними людей, у яких виявлено:

онкологічні захворювання з встановленим невиліковним діагнозом (не мобілізовують взагалі);

(не мобілізовують взагалі); онкодіагноз в анамнезі, або якщо захворювання перебуває у стадії стійкої ремісії , а також у випадку патології, яка прогресує повільно (обмежено придатні);

, а також у випадку патології, яка прогресує повільно (обмежено придатні); доброякісні новоутворення усіх локалізацій, які спричиняють тяжкі порушення у роботі організму (не придатні до військової служби).

Крім того, тимчасово непридатними вважаються всі, хто проходив променеву терапію або мав хірургічне лікування.

Хвороби крові та кровотворних органів

Підставою непридатності до військової служби й виключення з військового обліку можуть бути:

анемії зі значними порушеннями функцій організму;

швидко прогресуючі анемії;

порушення згортання крові ;

; геморагічні стани;

інші захворювання з залученням імунного механізму.

Захворювання системи кровообігу

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнають пацієнтів:

із серцевою недостатністю стадії II-Б-III у випадку некоронарногенних хвороб серця;

із серцевою недостатністю II-Б-III стадії при ішемічних захворюваннях серця;

з гіпертонічною хворобою III стадії;

з цереброваскулярними хворобами, зокрема, інфарктом головного мозку чи інсультом при виявленні значних порушень функцій організму;

з хворобами артерій, артеріол та капілярів, вен, лімфатичних вузлів зі значними порушеннями кровообігу та функцій організму, зокрема при атеросклерозах, тромбозах, варикозі тощо.

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Хвороби ендокринної системи

Військовозобов'язані, у яких виявлено патології ендокринної системи, що спричиняють розлади харчування або порушення обміну речовин, вважаються обмежено придатними. У таких випадках ВЛК оцінює, як саме захворювання впливає на загальний стан здоров'я призовника.

Захворювання нервової системи

Не мобілізовують людей, у яких виявлено такі хвороби цього типу:

прогресивні, зі значними порушеннями функцій запальні хвороби центральної нервової системи, зокрема менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний або внутрішньохребтовий абсцес тощо;

прогресивні, зі значним порушенням функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, окрім вегетосудинної ;

; епілепсія, що супроводжується частими нападами або вираженими психічними розладами;

швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій захворювання периферичної нервової системи.

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