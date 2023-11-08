Электронный реестр военнообязанных: адвокат объяснил, стоит ли ожидать повесток в Дие

Электронный реестр военнообязанных уже почти готов, и, по сообщениям властей, наполнен на 90%. Его внедрение облегчит и ускорит некоторые процессы мобилизации.

Адвокат и руководитель Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев объяснил, какие инструменты дает электронный реестр. Также он дал ответ, стоит ли ожидать повестки в Дие.

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Для чего внедряют реестр

Роман Лихачев отметил, что в реестре "Оберег" будет храниться информация о военнообязанных, таких как профессия, семейное положение, медицинские показатели и прочее. По сообщениям официальных лиц, он наполнен на 90%.

Внедрение реестра предполагает создание электронного кабинета, где лицо может увидеть все свои данные. В случае необходимости военнообязанный может уточнить информацию или изменить. Однако это вовсе не означает, что повестки будут поступать через приложение Дия.

Этот механизм не отработан. Есть многочисленная судебная практика, что лицо считается уведомленным не с того момента, как ему поступило письмо, повестка, уведомление в Viber или что-то другое, а с того момента, как лицо узнало, прочитало соответственно сообщение,

– рассказывает адвокат.

Доказать, что человек получил его и ознакомился трудно. Решения о привлечении к ответственности за неявку в ТЦК часто отменялись судом, поскольку тот не мог подтвердить факт. Также сейчас не предусмотрена возможность блокирования банковских карточек в случае неявки в военкомат – такой системы просто не существует.

Создание электронных кабинетов наоборот облегчает некоторые процессы. ТЦК вместо постоянной проверки документов смогут самостоятельно увидеть, есть ли у человека отсрочка, не является ли человек уклонистом.

Что означает смартмобилизация

Также адвокат Роман Лихачев рассказал, что Минобороны и Минцифры ищут пути преодоления коррупции и других злоупотреблений в ТЦК. Шагом на пути к этому должно стать внедрение смартмобилизации.

Смартмобилизация предполагает, что личность самостоятельно будет выбирать профессию для будущей службы в армии. Многих мотивированных ранее останавливало то, что они могли оказаться на любой должности в армии.

К примеру, человек хочет стать оператором БПЛА. Он проходит собеседование, рекрутинговый набор, направляется на обучение, а затем начинает службу. Первый этап запуска смартмобилизации будет касаться именно профессии оператора дронов. Запуск произойдет уже через месяц-два.