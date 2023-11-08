Електронний реєстр військовозобов'язаних: адвокат пояснив, чи варто очікувати на повістки в Дії

Електронний реєстр військовозобов'язаних вже майже готовий, і за повідомленнями влади, наповнений на 90%. Його впровадження полегшить та пришвидшить деякі процеси мобілізації.

Адвокат та керівник Чугуївської правозахисної групи Роман Лихачов пояснив, які інструменти дає електронний реєстр. Також він дав відповідь, чи варто очікувати на повістки у Дії.

Дивіться також "Новий Ізраїль"? Чи скасують в Україні призов, що таке рекрутинг і для чого його вводять

Для чого упроваджують реєстр

Роман Лихачов наголосив, що у реєстрі "Оберіг" зберігатиметься інформація про військовозобов'язаних, такі як професія, сімейний стан, медичні показники та інше. За повідомленнями офіційних осіб, він наразі він наповнений на 90%.

Упровадження реєстру передбачає створення електронного кабінету, де особа може побачити всі свої дані. За потреби військовозобов'язаний може уточнити інформацію або змінити. Однак це зовсім не означає, що повістки будуть надходити через застосунок Дія.

Цей механізм не відпрацьований. Є численна судова практика, що особа вважається повідомленою не з того моменту, як їй надійшов лист, повістка, сповіщення у Viber чи щось інше, а з того моменту, як особа дізналася, прочитала відповідно повідомлення,

– розповідає адвокат.

Довести, що людина отримала його і ознайомилася важко. Постанови про притягнення до відповідальності за неявку до ТЦК скасовувалися судом, оскільки той не міг підтвердити факт. Також наразі не передбачено можливості блокування банківських карток у разі неявки до військомату – такої системи просто не існує.

Створення електронних кабінетів навпаки полегшує деякі процеси. ТЦК замість постійної перевірки документів зможуть самостійно побачити, чи має людина відстрочку, чи не є людина ухилянтом.

Що означає смартмобілізація

Також адвокат Роман Лихачов розповів, що наразі Міноборони та Мінцифри шукають шляхи подолання корупції та інших зловживань у ТЦК. Кроком на шляху до цього має стати упровадження смартмобілізації.

Смартмобілізація передбачає, що особа самостійно буде обирати професію для майбутньої служби в армії. Багатьох вмотивованих раніше зупиняло те, що вони могли опинитися на будь-якій посаді у війську.

Наприклад, людина хоче стати оператором БпЛА. Вона проходить співбесід, рекрутинговий набір, направляється на навчання, а вже потім розпочинає службу. Перший етап запуску смартмобілізації буде стосуватися професії оператора дронів. Запуск відбудеться вже через місяць-два.