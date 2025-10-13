В Украине продолжается мобилизация и военное положение. ТЦК продолжают призыв военнообязанных на службу, однако не всех направляют сразу на передовую.

Общая мобилизация и военное положение продлится как минимум до 5 ноября 2025 года. В Украине действует ряд нормативно-правовых актов, которые регулируют порядок мобилизации. О них подробнее рассказывает 24 Канал.

Кто может быть мобилизован?

В Украине действуют установленные законом правила воинского учета, которые являются обязательными для мужчин от 17 до 60 лет и женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. В то же время во время объявленной мобилизации мужчин в возрасте 25 – 60 лет могут принудительно привлекать к службе, тогда как женщины могут проходить ее только по собственному желанию.

По словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, пока мобилизуют только необходимое количество людей, чтобы закрыть все потери и сформировать небольшие резервы.

Военнообязанные проходят ВВК для подтверждения пригодности к службе.

Согласно постановлению Кабмина определяются категории мужчин, которых могут мобилизовать:

Военнообязанные и резервисты в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку.

Военнообязанные и резервисты в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья, имеют право на отсрочку, но добровольно от нее отказались.

Люстрированные чиновники со статусом военнообязанных или резервистов, которые уволены в соответствии с законом "Об очищении власти". В то же время их не будут назначать на должности в Силах обороны, подпадающих под люстрационные ограничения.

Военнообязанные и резервисты осужденные на испытательном сроке, могут быть мобилизованы, если их преступления не связаны с нацбезопасностью, умышленным убийством двух и более людей, сексуальным насилием и тяжелыми коррупционными преступлениями.

Подозреваемые и те, кому еще суд не вынес приговор могут быть мобилизованы, если они не привлечены за тяжкие преступления. После освобождения из-под стражи необходимо явиться в ТЦК в течение 48 часов.

Граждане, которые приговорены к ограничению или лишению свободы за различные категории преступлений, кроме тех, угрожающих нацбезопасности Украины.

Чтобы призвать на службу осужденных за особо тяжкие преступления, необходимо получить разрешение от Генштаба ВСУ, ГУР или же СБУ.

Куда направляют граждан после мобилизации?

Сразу после призыва, мобилизованных распределяют в учебные центры, где проверяют их состояние здоровья согласно ВЛК, в случае непригодности или несоответствия характеристик, их возвращают в ТЦК.

Впоследствии новобранцев отправляют в подразделения, которые нуждаются в доукомплектовании. В частности в воинские части, соединений, организаций и учреждений, военных учебных заведений, правоохранительных органов и других военных формирований.

Кого не отправят на передовую?

Не все попадут в зону боевых действий. Рекрутов распределяют в зависимости от состояния здоровья, имеющихся навыков и пройденной подготовки. Это может быть тыл, логистические службы, охрана объектов, пехота, штурмовые или другие подразделения.

Законодательство Украины запрещает привлекать военных без надлежащей подготовки к участию в боевых действиях. Мобилизованные должны пройти базовую общевойсковую подготовку для присвоения военно-учетной специальности. А также подготовиться к боевым задачам.

Командир или начальник несет личную ответственность перед государством за надлежащую подготовку военнослужащего. Он отвечает за боевую и мобилизационную готовность части, охрану государственной тайны, дисциплину, состояние личного состава и вооружения.

Кроме того, в законодательстве указано, что мобилизованных без базовой подготовки или боевого опыта отправлять на боевые действия запрещено.

Мужчинам, которые прошли ВВК, по состоянию здоровья могут установить сроки годности к службе в тыловых подразделениях и формированиях, указанные в постановлении.

Что известно о мобилизационных правилах?