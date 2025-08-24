Адвокат объяснила, из-за чего ТЦК может объявить человека в розыск
- ТЦК может объявить человека в розыск за невыполнение обязанностей, таких как неявка на воинский учет или на комиссию, а также за неинформирование об изменении места жительства.
- Вероятность ошибки при внесении данных в реестр "Оберіг" может также стать причиной объявления в розыск, в таком случае стоит обратиться в ТЦК и СП.
В Украине продолжается военное положение и мобилизация мужского населения. Из-за определенных нарушений военнообязанными гражданами своих обязанностей ТЦК может объявить их в розыск.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марины Бекало для ТСН.
В каких случаях ТЦК может объявить человека в розыск?
Марина Бекало отметила, что среди примеров нарушений, из-за которых территориальные центры комплектования могут объявить человека в розыск, могут быть:
- Мужчина не стал на воинский учет после достижения им соответствующего возраста;
- Мужчина был снят с воинского учета, но не стал обратно на воинский учет в указанный срок;
- Мужчина, состоящий на воинском учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом ТЦК;
- Мужчина, получивший повестку, не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин;
- Мужчина, получивший направление на ВВК, не прошел комиссию или после прохождения комиссии не явился повторно в ТЦК;
- Мужчина после обновления данных и прохождения ВВК получил повестку о призыве на военную службу по мобилизации и не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин;
- Женщина, которая получила медицинское или фармацевтическое образование, не стала на воинский учет и так далее.
Также к указанным причинам может добавиться вероятность человеческого фактора: при внесении информации в реестр "Оберіг" оператор мог сделать ошибку или не заполнить все данные. В таком случае человеку нужно обратиться в ТЦК и СП.
Какие изменения в мобилизации хотят внедрить в ближайшее время?
Кабинет Министров Украины подал законопроект в Верховную Раду, который предусматривает уголовную ответственность за незаконное пересечение границы. Наказание предусматривает до 170 тысяч гривен штрафа или лишение свободы до 3 лет.
Также уголовную ответственность хотят внедрить за препятствование обустройству пограничной инфраструктуры, ее повреждение или уничтожение, и нарушение призывником, военнообязанным установленного срока пребывания за пределами Украины. В то же время сам законопроект еще может измениться после внесения поправок депутатами Верховной Рады.
Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях правил выезда призывников и военнообязанных из Украины. Речь идет о разрешении на выезд мужчин до 22 лет за границу без дополнительных условий во время военного положения.
Автор законопроекта Федор Вениславский объяснил, что вопрос о выезде 23-летних мужчин остается дискуссионным и требует согласования с военными и возможных изменений в текст перед вторым чтением. Ожидается, что законопроект рассмотрят в сентябре.