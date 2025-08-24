В Украине продолжается военное положение и мобилизация мужского населения. Из-за определенных нарушений военнообязанными гражданами своих обязанностей ТЦК может объявить их в розыск.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марины Бекало для ТСН.

В каких случаях ТЦК может объявить человека в розыск?

Марина Бекало отметила, что среди примеров нарушений, из-за которых территориальные центры комплектования могут объявить человека в розыск, могут быть:

Мужчина не стал на воинский учет после достижения им соответствующего возраста;

Мужчина был снят с воинского учета, но не стал обратно на воинский учет в указанный срок;

Мужчина, состоящий на воинском учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом ТЦК;

Мужчина, получивший повестку, не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин;

Мужчина, получивший направление на ВВК, не прошел комиссию или после прохождения комиссии не явился повторно в ТЦК;

Мужчина после обновления данных и прохождения ВВК получил повестку о призыве на военную службу по мобилизации и не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин;

Женщина, которая получила медицинское или фармацевтическое образование, не стала на воинский учет и так далее.

Также к указанным причинам может добавиться вероятность человеческого фактора: при внесении информации в реестр "Оберіг" оператор мог сделать ошибку или не заполнить все данные. В таком случае человеку нужно обратиться в ТЦК и СП.

Какие изменения в мобилизации хотят внедрить в ближайшее время?