В Україні триває воєнний стан та мобілізація чоловічого населення. Через певні порушення військовозобов'язаними громадянами своїх обов'язків ТЦК може оголосити їх у розшук.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням коментар адвокатки Марини Бекало для ТСН.

У яких випадках ТЦК може оголосити людину в розшук?

Марина Бекало наголосила, що серед прикладів порушень, через яких територіальні центри комплектування можуть оголосити людину у розшук, можуть бути:

Чоловік не став на військовий облік після досягнення ним відповідного віку;

Чоловік був знятий з військового обліку, але не став назад на військовий облік у зазначений термін;

Чоловік, що перебуває на військовому обліку, не проживає за зареєстрованим місцем проживання та не повідомив про це ТЦК;

Чоловік, що отримав повістку, не з’явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин;

Чоловік, що отримав направлення на ВЛК, не пройшов комісію або після проходження комісії не з’явився повторно до ТЦК;

Чоловік після оновлення даних і проходження ВЛК отримав повістку про призов на військову службу під час мобілізації та не з’явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин;

Жінка, яка здобула медичну чи фармацевтичну освіту, не стала на військовий облік тощо.

Також до зазначених причин може додатися ймовірність людського фактора: під час внесення інформації до реєстру "Оберіг" оператор міг зробити помилку або не заповнити всі дані. У такому разі людині потрібно звернутися до ТЦК та СП.

