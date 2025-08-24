Укр Рус
Адвокатка пояснила, через що ТЦК може оголосити людину у розшук
24 серпня, 09:37
Адвокатка пояснила, через що ТЦК може оголосити людину у розшук

Владислав Кравцов
Основні тези
  • ТЦК може оголосити людину у розшук за невиконання обов'язків, таких як неявка на військовий облік або на комісію, а також за неінформування про зміну місця проживання.
  • Ймовірність помилки під час внесення даних до реєстру "Оберіг" може також стати причиною оголошення в розшук, у такому випадку варто звернутися до ТЦК та СП.

В Україні триває воєнний стан та мобілізація чоловічого населення. Через певні порушення військовозобов'язаними громадянами своїх обов'язків ТЦК може оголосити їх у розшук.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням коментар адвокатки Марини Бекало для ТСН

У яких випадках ТЦК може оголосити людину в розшук?

Марина Бекало наголосила, що серед прикладів порушень, через яких територіальні центри комплектування можуть оголосити людину у розшук, можуть бути:

  • Чоловік не став на військовий облік після досягнення ним відповідного віку;
  • Чоловік був знятий з військового обліку, але не став назад на військовий облік у зазначений термін;
  • Чоловік, що перебуває на військовому обліку, не проживає за зареєстрованим місцем проживання та не повідомив про це ТЦК;
  • Чоловік, що отримав повістку, не з’явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин;
  • Чоловік, що отримав направлення на ВЛК, не пройшов комісію або після проходження комісії не з’явився повторно до ТЦК;
  • Чоловік після оновлення даних і проходження ВЛК отримав повістку про призов на військову службу під час мобілізації та не з’явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин;
  • Жінка, яка здобула медичну чи фармацевтичну освіту, не стала на військовий облік тощо.

Також до зазначених причин може додатися ймовірність людського фактора: під час внесення інформації до реєстру "Оберіг" оператор міг зробити помилку або не заповнити всі дані. У такому разі людині потрібно звернутися до ТЦК та СП.

Які зміни у мобілізації хочуть впровадити найближчим часом?

  • Кабінет Міністрів України подав законопроєкт до Верховної Ради, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону. Покарання передбачає до 170 тисяч гривень штрафу або позбавлення волі до 3 років.

  • Також кримінальну відповідальність хочуть впровадити за перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення, і порушення призовником, військовозобов'язаним встановленого строку перебування за межами України. Водночас сам законопроєкт ще може змінитися після внесення правок депутатами Верховної Ради.

  • Окрім того, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо змін правил виїзду призовників і військовозобов'язаних з України. Йдеться про дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років за кордон без додаткових умов під час воєнного стану.

  • Автор законопроєкту Федір Веніславський пояснив, що питання щодо виїзду 23-річних чоловіків залишається дискусійним і потребує узгодження з військовими та можливих змін до тексту перед другим читанням. Очікується, що законопроєкт розглянуть у вересні.