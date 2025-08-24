Адвокатка пояснила, через що ТЦК може оголосити людину у розшук
- ТЦК може оголосити людину у розшук за невиконання обов'язків, таких як неявка на військовий облік або на комісію, а також за неінформування про зміну місця проживання.
- Ймовірність помилки під час внесення даних до реєстру "Оберіг" може також стати причиною оголошення в розшук, у такому випадку варто звернутися до ТЦК та СП.
В Україні триває воєнний стан та мобілізація чоловічого населення. Через певні порушення військовозобов'язаними громадянами своїх обов'язків ТЦК може оголосити їх у розшук.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням коментар адвокатки Марини Бекало для ТСН.
У яких випадках ТЦК може оголосити людину в розшук?
Марина Бекало наголосила, що серед прикладів порушень, через яких територіальні центри комплектування можуть оголосити людину у розшук, можуть бути:
- Чоловік не став на військовий облік після досягнення ним відповідного віку;
- Чоловік був знятий з військового обліку, але не став назад на військовий облік у зазначений термін;
- Чоловік, що перебуває на військовому обліку, не проживає за зареєстрованим місцем проживання та не повідомив про це ТЦК;
- Чоловік, що отримав повістку, не з’явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин;
- Чоловік, що отримав направлення на ВЛК, не пройшов комісію або після проходження комісії не з’явився повторно до ТЦК;
- Чоловік після оновлення даних і проходження ВЛК отримав повістку про призов на військову службу під час мобілізації та не з’явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин;
- Жінка, яка здобула медичну чи фармацевтичну освіту, не стала на військовий облік тощо.
Також до зазначених причин може додатися ймовірність людського фактора: під час внесення інформації до реєстру "Оберіг" оператор міг зробити помилку або не заповнити всі дані. У такому разі людині потрібно звернутися до ТЦК та СП.
Які зміни у мобілізації хочуть впровадити найближчим часом?
Кабінет Міністрів України подав законопроєкт до Верховної Ради, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону. Покарання передбачає до 170 тисяч гривень штрафу або позбавлення волі до 3 років.
Також кримінальну відповідальність хочуть впровадити за перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення, і порушення призовником, військовозобов'язаним встановленого строку перебування за межами України. Водночас сам законопроєкт ще може змінитися після внесення правок депутатами Верховної Ради.
Окрім того, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо змін правил виїзду призовників і військовозобов'язаних з України. Йдеться про дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років за кордон без додаткових умов під час воєнного стану.
Автор законопроєкту Федір Веніславський пояснив, що питання щодо виїзду 23-річних чоловіків залишається дискусійним і потребує узгодження з військовими та можливих змін до тексту перед другим читанням. Очікується, що законопроєкт розглянуть у вересні.