Студенти можуть продовжити відстрочку автоматично через застосунок "Резерв+", без особистих візитів до ТЦК. Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Мобілізація у вересні: хто має право на "бронь", відстрочку та виїзд за кордон

Які зміни у видачі відстрочки студентам?

Поки студент навчається та перебуває у реєстрі Міносвіти, він гарантовано має право на відстрочку.

Зверніть увагу! Перерва в навчанні не означає втрату відстрочки, якщо студент продовжує навчання наступного семестру.

Деякі громадяни почали зловживати статусом студента, аби уникнути мобілізації. Так, чоловіки, які вже мають декілька освіт або давно закінчили навчання, вступають вдруге чи втретє до навчальних закладів, щоб отримати відстрочку. Саме тому уряд розробив законопроєкт №13634, який звужує перелік тих, хто може претендувати на студентську "бронь" від призову.

Законопроєкт передбачає, що відстрочку втратять студенти, які:

навчаються за кордоном;

отримують другу (третю) освіту на тому ж рівні, що вже була здобута раніше;

почали вчитися у профтехучилищі після 25 років;

перевищили граничний термін навчання для своєї програми.

Станом на кінець серпня 2025 року згаданий законопроєкт був поданий до парламенту Кабміном, але поки не ухвалений – ймовірно, його розгляд відбудеться восени.