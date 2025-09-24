В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которую продлили до 5 ноября 2025 года. Мужчины от 25 до 60 лет получают повестки и могут быть призваны на службу в ВСУ.

После этого граждане должны пройти обязательное обучение в специальных лагерях. Куда именно могут отправить служить после мобилизации и от чего это зависит – читайте в материале 24 Канала.

Куда отправляют украинцев после мобилизации?

Места прохождения службы определяются постановлением Кабмина №560 и Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

После мобилизации новобранцев сначала направляют в учебные центры, где проверяют состояние здоровья, подтвержденное ВВК. Если обнаруживают несоответствия, их возвращают в ТЦК. Далее, после завершения подготовки, военнослужащих распределяют в подразделения, которые нуждаются в пополнении.

Это могут быть:

соединения и воинские части;

учреждения и организации;

ТЦК и СП;

высшие военные учебные заведения и подразделения ЗВО;

правоохранительные органы спецназначения;

учебные центры ВСУ;

другие военные формирования, созданные законом.

Направление службы зависит от состояния здоровья и полученных навыков. Это может быть тыл, логистика, инженерные войска, охрана стратегических объектов, пехота или штурмовые подразделения. В то же время единой инструкции, которая бы подробно регламентировала весь процесс распределения, пока нет.

Кого не отправляют сразу на передовую?

Закон "О воинской обязанности и военной службе" и Устав внутренней службы ВСУ запрещают отправлять мобилизованных на фронт без обучения. Базовая подготовка обеспечивает получение военно-учетной специальности и необходимый уровень боевых навыков.

Командир лично отвечает за готовность, дисциплину и безопасность подчиненных. Статья 59 прямо запрещает отправлять в бой военных без надлежащей подготовки или боевого опыта. Кроме того, после ВВК часть мобилизованных могут определять годными только к службе в тыловых формированиях.

Какие изменения были в мобилизации в Украине в последнее время?