В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В соответствии с законодательством, военнообязанные мужчины должны соблюдать правила воинского учета, в противном случае их могут подать в розыск.

Однако даже после уплаты штрафа за нарушение воинского учета статус "в розыске" может остаться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката объединения "Актум" Натальи Гнатик для "РБК-Украина".

Что надо знать о статусе "в розыске" после уплаты штрафа?

По словам юриста, если человек не нарушал правил учета, но пропустил одну повестку, признал вину и оплатил штраф, то статус "в розыске" в приложении "Резерв+" обычно исчезает и может больше не появляться.

В то же время если после этого будет новое нарушение, система может снова зафиксировать потенциальный "розыск".

Те, у кого какое-то одно нарушение, оплата штрафа онлайн – это действенный и полезный механизм. У кого же нарушений много – перспектива решения проблем уплатой штрафа онлайн – небольшая,

– отметила Гнатик.

Адвокат добавила, что в ее практике бывали разные случаи. Одни мужчины после уплаты штрафа сразу подавали документы на бронирование или оформляли отсрочку – и проблем не возникало. Однако оформить бронирование, пока лицо в розыске, технически невозможно.

Бывали и ситуации, когда после оплаты штрафа статус "в розыске" не снимали.

"Этот человек хотел забронироваться, потому что работает на критическом предприятии. Но он этого не может сделать. Система не позволяет ему технически ни еще раз оплатить штраф, ни фактически решить эту ситуацию дальше", – объяснила эксперт.

Один из мужчин в очереди в ТЦК признался журналистам "РБК-Украина", что пришел вместе с представителем компании, которая хочет его забронировать, чтобы "решить вопрос" со снятием статуса розыска.

Наталья Гнатик отметила, что подобные договоренности законодательством не предусмотрены, а все "договоренности" между ТЦК и предприятиями являются частным взаимодействием на месте.

Какие изменения произошли в мобилизации в Украине за последнее время?