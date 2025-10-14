В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Відповідно до законодавства, військовозобов'язані чоловіки мають дотримуватися правил військового обліку, в іншому випадку їх можуть подати у розшук.

Однак навіть після сплати штрафу за порушення військового обліку статус "у розшуку" може залишитися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки об'єднання "Актум" Наталії Гнатик для "РБК-Україна".

Що треба знати про статус "у розшуку" після сплати штрафу?

За словами юристки, якщо людина не порушувала правил обліку, але пропустила одну повістку, визнала вину й оплатила штраф, то статус "в розшуку" у застосунку "Резерв+" зазвичай зникає й може більше не з'являтися.

Водночас якщо після цього буде нове порушення, система може знову зафіксувати потенційний "розшук".

Ті, в кого якесь одне порушення, оплата штрафу онлайн – це дієвий і корисний механізм. У кого ж порушень багато – перспектива розв'язання проблем сплатою штрафу онлайн – невелика,

– зазначила Гнатик.

Адвокатка додала, що в її практиці траплялися різні випадки. Одні чоловіки після сплати штрафу одразу подавали документи на бронювання або оформлювали відстрочку – і проблем не виникало. Проте оформити бронювання, поки особа в розшуку, технічно неможливо.

Бували й ситуації, коли після оплати штрафу статус "в розшуку" не знімали.

"Цей чоловік хотів забронюватися, бо працює на критичному підприємстві. Але він цього не може зробити. Система не дозволяє йому технічно ні ще раз оплатити штраф, ні фактично вирішити цю ситуацію далі", – пояснила експертка.

Один із чоловіків у черзі до ТЦК зізнався журналістам "РБК-Україна", що прийшов разом із представником компанії, яка хоче його забронювати, щоб "розв'язати питання" зі зняттям статусу розшуку.

Наталя Гнатик наголосила, що подібні домовленості законодавством не передбачені, а всі "домовленості" між ТЦК та підприємствами є приватною взаємодією на місці.

