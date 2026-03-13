Офицерское звание и служба по специальности: какие изменения в мобилизации произошли для ІТ-специалистов
- Мобилизованные IT-специалисты могут получить офицерское звание и работать на должностях цифровой трансформации в ВСУ.
- Отбор на должности будет проходить в два этапа: конкурс среди военнослужащих и проверка документов с возможностью собеседования.
Мобилизованные IT-специалисты в ВСУ теперь смогут получить офицерское звание и работать на должностях цифровой трансформации армии. Соответствующий порядок назначений и переводов утвердил Президент Владимир Зеленский.
Об этом информирует Минобороны Украины.
Какие изменения в мобилизации ІТ-специалистов состоялись?
Согласно указу №214/2026 мобилизованные ІТ-специалисты после отбора на должности в сфере цифровой трансформации армии могут быть назначены на первичное звание "младший лейтенант".
Уже после согласования кандидатуры заместителем министра издается соответствующий приказ Минобороны. В то же время решение о назначении, переводе или перемещении по службе ИТ-специалистов будут принимать по специальным процедурам и правилам Минобороны.
Как будет происходить отбор?
В Минобороны отметили, что кандидаты на должности будут отбирать в два этапа. Первый предусматривает конкурс среди мобилизованных военнослужащих непосредственно в воинских частях.
Второй – проверка документов, соответствия требованиям и, при необходимости, собеседование с представителями Директората цифровой трансформации в Минобороны.
После успешного прохождения отбора военнослужащий получает звание младшего лейтенанта.
Новые нормы позволяют системно привлекать к развитию Сил обороны людей с опытом в ИТ, инженерии и технологиях. Это поможет внедрять цифровые решения в армии и усиливать технологическое преимущество Украины на поле боя,
– добавили в министерстве.
Сколько времени на фронте нужно, чтобы получить УБД?
Сейчас, военнослужащие, которые стоят на защите Украины должны получить статус участника боевых действий – он позволяет получить социальные гарантии от государства и различные льготы.
До начала полномасштабного вторжения правила были несколько строже. Чтобы получить удостоверение УБД, военнослужащий должен был находиться в зоне боевых действий не менее 30 дней, или иметь документально подтвержденное пребывание в районах операции в течение этого же срока.
Впрочем после 24 февраля 2022 года достаточно всего одного дня непосредственного участия, чтобы получить статус УБД.