Офицерское звание и служба по специальности: какие изменения в мобилизации произошли для ІТ-специалистов

Мобилизованные IT-специалисты в ВСУ теперь смогут получить офицерское звание и работать на должностях цифровой трансформации армии. Соответствующий порядок назначений и переводов утвердил Президент Владимир Зеленский.

Об этом информирует Минобороны Украины.

Какие изменения в мобилизации ІТ-специалистов состоялись?

Согласно указу №214/2026 мобилизованные ІТ-специалисты после отбора на должности в сфере цифровой трансформации армии могут быть назначены на первичное звание "младший лейтенант".

Уже после согласования кандидатуры заместителем министра издается соответствующий приказ Минобороны. В то же время решение о назначении, переводе или перемещении по службе ИТ-специалистов будут принимать по специальным процедурам и правилам Минобороны.

Как будет происходить отбор?

В Минобороны отметили, что кандидаты на должности будут отбирать в два этапа. Первый предусматривает конкурс среди мобилизованных военнослужащих непосредственно в воинских частях.

Второй – проверка документов, соответствия требованиям и, при необходимости, собеседование с представителями Директората цифровой трансформации в Минобороны.

После успешного прохождения отбора военнослужащий получает звание младшего лейтенанта.

Новые нормы позволяют системно привлекать к развитию Сил обороны людей с опытом в ИТ, инженерии и технологиях. Это поможет внедрять цифровые решения в армии и усиливать технологическое преимущество Украины на поле боя,

– добавили в министерстве.

