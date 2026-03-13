Укр Рус
13 марта, 12:38
Офицерское звание и служба по специальности: какие изменения в мобилизации произошли для ІТ-специалистов

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Мобилизованные IT-специалисты могут получить офицерское звание и работать на должностях цифровой трансформации в ВСУ.
  • Отбор на должности будет проходить в два этапа: конкурс среди военнослужащих и проверка документов с возможностью собеседования.

Мобилизованные IT-специалисты в ВСУ теперь смогут получить офицерское звание и работать на должностях цифровой трансформации армии. Соответствующий порядок назначений и переводов утвердил Президент Владимир Зеленский.

Об этом информирует Минобороны Украины.

Какие изменения в мобилизации ІТ-специалистов состоялись?

Согласно указу №214/2026 мобилизованные ІТ-специалисты после отбора на должности в сфере цифровой трансформации армии могут быть назначены на первичное звание "младший лейтенант".

Уже после согласования кандидатуры заместителем министра издается соответствующий приказ Минобороны. В то же время решение о назначении, переводе или перемещении по службе ИТ-специалистов будут принимать по специальным процедурам и правилам Минобороны.

Как будет происходить отбор?

В Минобороны отметили, что кандидаты на должности будут отбирать в два этапа. Первый предусматривает конкурс среди мобилизованных военнослужащих непосредственно в воинских частях.

Второй – проверка документов, соответствия требованиям и, при необходимости, собеседование с представителями Директората цифровой трансформации в Минобороны.

После успешного прохождения отбора военнослужащий получает звание младшего лейтенанта.

Новые нормы позволяют системно привлекать к развитию Сил обороны людей с опытом в ИТ, инженерии и технологиях. Это поможет внедрять цифровые решения в армии и усиливать технологическое преимущество Украины на поле боя,
– добавили в министерстве.

Сколько времени на фронте нужно, чтобы получить УБД?

  • Сейчас, военнослужащие, которые стоят на защите Украины должны получить статус участника боевых действий – он позволяет получить социальные гарантии от государства и различные льготы.

  • До начала полномасштабного вторжения правила были несколько строже. Чтобы получить удостоверение УБД, военнослужащий должен был находиться в зоне боевых действий не менее 30 дней, или иметь документально подтвержденное пребывание в районах операции в течение этого же срока.

  • Впрочем после 24 февраля 2022 года достаточно всего одного дня непосредственного участия, чтобы получить статус УБД.