Мобилизация в мае: еще одна категория мужчин может уехать за границу во время войны

В Украине уже более 14 месяцев продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным возрастом от 18 до 60 лет ограничен выезд за границу. Однако определенная категория мужчин может это делать.

На период действия военного положения ограничения пересечения государственной границы касаются не всех мужчин. Какая категория все же может уезжать за пределы страны, рассказал адвокат Ростислав Кравец.

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Кто может уехать за границу во время войны

Кравец отметил, что в случае признания мужчины непригодным к службе, его могут снять с военного учета. Такая категория имеет право на пересечение границы во время войны.

Вы берете военный билет, заключение военно-врачебной комиссии о том, что вы сняты с военного учета в связи с тем, что вы непригодны для военной службы и спокойно едете на границу,

– рассказал адвокат.

В случае отказа можно обратиться в суд с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими снятие с военного учета.

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В Украине изменили правила вручения повесток

В апреле 2023 года Правительство расширило полномочия ТЦК и СП. Среди прочего теперь повестки могут вручать независимо от места пребывания на военном учете и места постоянной регистрации.

Однако полномочия территориальных центров комплектования не распространяются на военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки.

Также важно знать, что за неявку в ТЦК и СП может угрожать уголовная и административная ответственность. Впрочем, при условии, что повестку вручили должным образом, то есть лично.

Административная ответственность наступает, если после получения повестки военнообязанный не прибыл в ТЦК и СП. Уголовная – если после надлежащего вручения повестки, наложения штрафа, повестку вручили второй раз, а лицо так не явилось в ТЦК и СП. Тогда военнообязанному грозит уже от 3 до 5 лет тюрьмы. Также его могут подать в розыск.