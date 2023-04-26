Известно, что мобилизация в Украине, как и военное положение, идет с начала полномасштабного вторжения. Никаких отдельных волн мобилизации не предусмотрено. Следовательно, об усилении мобилизации в мае сведений нет, несмотря на новости о подготовке контрнаступления ВСУ, информирует 24 Канал.

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В то же время, следует отметить, что мобилизационные планы согласовываются высшим военно-политическим руководством и зависят от необходимости доукомплектования Вооруженных сил Украины. О нем публично – не сообщается.

Кого могут мобилизовать в мае:

призывников, уже прошедших военную службу,

резервистов и военнообязанных, имеющих военный опыт,

снятых или исключенных из военного учета лиц, если они пригодны к службе по решению военно-врачебной комиссии и не имеют отсрочки,

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые идут служить по контракту добровольно,

ограниченно годных в военное время и непригодных в мирное время,

лиц с инвалидностью, добровольно вступающих в ВСУ.

Кого не могут принудительно мобилизовать

На сегодняшний день принудительно не могут быть мобилизованными мужчины старше 60 лет; граждане, непригодные к военной службе; граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации.

Отсрочка от мобилизации может предоставляться в следующих случаях:

семейные обстоятельства,

состояние здоровья,

получение образования или удлинение профессиональной деятельности,

освобождение от мобилизации по виду деятельности,

забронированы предприятиями.

А вот что изменится, это правила вручения повесток.

Принятое в апреле Постановление №318 внесло изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в части порядка вручения повесток военнообязанным лицам.

Важно! В мае территориальные центры комплектования и социальной поддержки осуществляют меры оповещения и призыва граждан на военную службу, независимо от места их пребывания на военном учете.

При этом полномочия ТЦК и СП не распространяются на военнообязанных и резервистов СБУ и военнообязанных и резервистов Службы внешней разведки.

Законодательством не определено место, в котором могут вручить повестку, поэтому это может быть где угодно. Впрочем, так было раньше.

Заметим, что если военнообязанный имеет отсрочку от призыва во время мобилизации, ему все равно могут вручить повестку, так как вручение повестки не равно автоматической мобилизации. Такое лицо должно прибыть по вызову и предоставить документальное подтверждение отсрочки.

Когда возможна уголовная ответственность за неявку по повестке

Если мужчина прошел медкомиссию и его официально признали годным к военной службе, но он не явился в военкомат, наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса Украины.

Обратите внимание ! Уклонение от призыва на службу в период военного времени карается лишением свободы от 3 до 5 лет.