Мобілізація у травні: ще одна категорія чоловіків може виїхати за кордон під час війни

В Україні вже понад 14 місяців триває воєнний стан і загальна мобілізація. Військовозобов'язаним віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за кордон. Однак, певна категорія чоловіків може це робити.

На період дії воєнного стану обмеження перетину державного кордону стосуються не всіх чоловіків. Яка категорія все ж може виїжджати за межі держави, розповів адвокат Ростислав Кравець.

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Хто може виїхати за кордон під час війни

Кравець зазначив, що у разі визнання чоловіка непридатним до служби його можуть зняти з військового обліку. Така категорія має право на перетин кордону під час війни.

Ви берете військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії про те, що ви зняті з військового обліку у зв'язку з тим, що ви непридатні для військової служби та спокійно їдете на кордон,

– розповів адвокат.

У випадку відмови можна звернутися до суду із відповідною заявою та документами, що підтверджують зняття з військового обліку.

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В Україні змінили правила вручення повісток

У квітні 2023-го Уряд розширив повноваження ТЦК та СП. Серед іншого, тепер повістки можуть вручати не залежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації.

Однак, повноваження територіальних центрів комплектування не поширюються на військовозобов'язаних і резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Також важливо знати, що за неявку до ТЦК та СП може загрожувати кримінальна та адміністративна відповідальність. Втім, за умови, що повістку вручили належним чином, тобто особисто.

Адміністративна відповідальність настає, якщо після отримання повістки військовозобов'язаний не прибув до ТЦК та СП. ️Кримінальна – якщо після належного вручення повістки, накладення штрафу, повістку вручили вдруге, а особа так не з'явилася до ТЦК та СП. Тоді військовозобов'язаному загрожує вже від 3 до 5 років в'язниці. Також його можуть подати в розшук.