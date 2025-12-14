Мужчин 50 – 60 лет тоже могут мобилизовать: кого и на какие должности призовут в декабре

В Украине предельный возраст для мобилизации составляет 60 лет. Мужчин старше 50 лет могут призвать только в части, которые не выполняют задачи на фронте.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины о мобилизации.

Куда и при каких условиях могут мобилизовать мужчину старше 50 лет?

Многих людей, достигших 50 лет общая мобилизация еще касается. Их могут вызвать в ТЦК и направить на военно-врачебную комиссию. Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет могут быть призваны в армию, если имеют нужное состояние здоровья. Также при мобилизации таких лиц учитывается наличие или отсутствие военной специальности. Бронь и отсрочку таким мужчинам также при необходимости предоставляют на общих основаниях.

Поэтому, если военнообязанный имеет нужную специальность, то его могут мобилизовать даже в 55 – 59 лет. Мужчины такого возраста в основном пополняют ряды тыловых бригад и не отправляются на службу в штурмовые подразделения.

Во время пресс-конференции заместитель начальника Киевского ТЦК Лариса Козак рассказала, что мужчин старше 50 лет часто берут на должности в логистику, на работу водителей и тыловиков.

Такие мужчины, так же как младшие, могут получить отсрочку, если:

не пригоден по состоянию здоровья или имеет инвалидность;

является отцом трех или более детей:

ухаживает за близкими с инвалидностью;

при других условиях.

Стоит также отметить, что мужчины старше 60 лет достигли предельного возраста для мобилизации, но добровольно могут присоединиться к армии. Специально для этой категории государство разработало "Контракт 60+". На службу их берут только на небоевые должности.

Что стоит знать о новых правилах мобилизации?