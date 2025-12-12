Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Действуют ли сейчас военные билеты?

Юрист, координатор горячей линии ОО "Юридическая сотня" Ангелина Славич объяснила, что военные билеты и удостоверения офицеров, оформленные ранее, продолжают действовать на всей территории Украины. Это продлится до момента, пока военнослужащий не получит новый военно-учетный документ.

Таким образом удастся избежать хаоса с массовой заменой документов.

Военные билеты остаются действительными, и это ключевой момент. Военнослужащие не должны волноваться о срочности замены. Предусмотрен постепенный переход на новые документы без дополнительных действий со стороны военного,
– подчеркнула специалист.

Согласно новым правилам, военнослужащие будут получать:

  • военную идентификационную карточку нового образца;
  • военно-учетный документ, сформированный через портал "Армия+".

Сейчас оба документа имеют одинаковую юридическую силу.

Как объясняют эксперты, электронный документ будет формироваться через взаимодействие портала "Армия+" с государственными реестрами и/или считыванием данных с военной идентификационной карточки, если она уже выдана.

Этот документ будет содержать:

  • ФИО на украинском и латиницей;
  • дату рождения;
  • идентификационный налоговый номер или реквизиты паспорта (в случаях, предусмотренных законом);
  • фото военнослужащего;
  • уникальный электронный идентификатор (если есть);
  • QR-код;
  • дату выдачи и срок действия;
  • номер документа;
  • другие сведения (при наличии).

Цифровизация воинского учета: последние новости

  • Правительство 10 декабря обновило порядок оформления военно-учетных документов. По словам премьер-министра, отныне Резерв ID становится основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов.

  • Для людей, которые не имеют возможности всегда пользоваться электронным документом, доступна бумажная версия. Ее можно распечатать самостоятельно, загрузив PDF в Резерв+ или на портале Дія, а также получить в ТЦК и СП.

  • По словам Минобороны, введенные изменения являются частью процесса развития современной и прозрачной системы воинского учета, которая отвечает потребностям оборонного сектора и способствует повышению эффективности оборонных процессов в Украине.