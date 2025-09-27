Мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет: кого отныне не могут забрать в армию
- Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только при определенных условиях.
- Внутренняя директива Сухопутных войск ВСУ внесла изменения в мобилизационный процесс.
На время действия военного положения в Украине распространяется также всеобщая мобилизация, которая официально продолжается до 5 ноября 2025 года. Однако согласно внутренней директиве Сухопутных войск ВСУ призыв на службу мужчин в возрасте 50 – 60 лет возможен только по отдельному мобилизационному распоряжению.
О таком рассказывает 24 Канал, ссылаясь на действующее законодательство.
Кто подлежит призыву в армию после 50 лет?
Согласно закону № 3543, регулирующему воинский учет в Украине, мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет происходила на тех же условиях, что и для младших военнообязанных.
Однако отныне граждане 50-60 лет, теперь могут быть мобилизованы только в случае отдельного мобилизационного распоряжения Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
К тому же в соответствии с действующими правилами, мужчин не могут призвать в армию, если они относятся к определенным категориям граждан, а именно:
- имеют отсрочку от мобилизации;
- признаны непригодными к службе;
- имеют инвалидность;
- содержат трех или более несовершеннолетних детей;
- ухаживают за родственниками с инвалидностью.
Кроме того, выезд за границу для мужчин 50 – 60 лет ограничен, за исключением наличия специальных оснований.
Обратите внимание! Средний возраст украинских военных составляет 40 – 45 лет. По данным командира 72-й бригады, половина пехотинцев его подразделения старше 45 лет, только 5 из 30 – моложе 30 лет. В СМИ также сообщалось, что физическая форма военнослужащих часто становится проблемой.
В то же время граждане в возрасте от 60 лет могут заключить годовой контракт на военную службу, если они прошли военно-врачебную комиссию, соответствуют установленным критериям и предоставили все необходимые документы.
Мобилизация осенью 2025 года: последние новости
- Согласно решению Кабмина, мужчины в возрасте 25 – 60 лет, которые не состоят на воинском учете, автоматически будут поставлены на такой учет.
- За нарушение норм и правил воинского учета мужчины рискуют получить штрафы от 17 000 до 25 500 гривен. Автоматический учет уменьшает потребность посещать ТЦК.
- При увольнении военнослужащие могут получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска и единовременную выплату, размер которой определяется в зависимости от выслуги и воинского звания.