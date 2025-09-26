Новые правила автоматической постановки на воинский учет: где будут брать данные военнообязанных
- Кабмин ввел автоматическую постановку мужчин в возрасте от 25 до 60 лет на воинский учет.
- Процедура будет осуществляться на основе данных из единого демографического реестра и других информационных систем.
В четверг 25 сентября 2025 года Кабмин по инициативе Минобороны ввел упрощение процедур постановки и снятия мужчин с воинского учета. Отныне военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет будут автоматически зачислены на учет.
Нововведения призваны уменьшить бюрократию и сделать процесс более удобным. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные Министерства обороны.
Как военнообязанных автоматически будут ставить на учет?
Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые не состоят на воинском учете без законных оснований, будут автоматически поставлены на такой учет.
Это уменьшит потребность посещать ТЦК и упростит процедуру. Процедуру будут осуществлять на основе таких данных:
- единого государственного демографического реестра ведомственной информационной системы ГМС;
- других информационных систем, реестров и баз (банков);
- информации Единого государственного реестра "Оберіг".
Обновились также правила снятия с учета, которое сейчас тоже будет происходить автоматически. Граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе, автоматически снимать с учета.
Руководители государственных учреждений, местных органов власти и предприятий должны вносить соответствующие отметки в списки в течение 7 дней после достижения работником этого возраста.
Обратите внимание! По словам руководителя Директората цифровой трансформации Минобороны Артема Романюкова, автоматизация делает военный учет более удобным и прозрачным.
Это уменьшает нагрузку на ТЦК, устраняет лишнюю бюрократию и экономит время граждан, что является частью создания современного "электронного ТЦК".
Также согласно обновленным правилам, юноши, которым исполняется 17 лет, могут стать на воинский учет призывников дистанционно через приложение "Резерв +".
В то же время остается возможность выполнить процедуру лично, подав документы в районный или городской ТЦК.
Обратите внимание! Постановка на учет происходит ежегодно с 1 января по 31 июля и не предусматривает прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).
Как происходит процесс мобилизации?
- После призыва новобранцы направляются в учебные центры, где их распределяют на места службы. В зависимости от состояния здоровья и имеющихся навыков, мобилизованных могут назначить в тыловые, инженерные или логистические подразделения.
- В Украине запрещено отправлять мобилизованных на фронт без предварительной общевойсковой подготовки. Командир лично отвечает перед государством за мобилизационную готовность и надлежащую подготовку своих подчиненных.
- Министерство обороны отмечает, что данные о военнообязанных уже внесли в реестр "Оберег", а проверить информацию о себе можно через приложение "Резерв +".
- За нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен. В случае отказа добровольно оплатить штраф возможна блокировка банковских счетов.