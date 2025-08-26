Согласно Положению о прохождении военной службы, психологов не могут назначить на военные должности, не связанные с медицинской или психологической службой. Единственный случай, если лицо добровольно согласится на другую должность.

Что известно о мобилизации психологов в Украине?

Президент Украины 21 августа подписал 21 августа документ, который внес изменения в Положение о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины. В частности, предусмотрено, что лица, имеющие диплом магистра по специальности "Психология", не могут назначаться на военные должности, которые не связаны с медицинской или психологической службой.

Единственное исключение – если такое лицо добровольно согласится на другую должность,

– отметила юрист.

Привлечение психолога к службе возможно только на должностях, непосредственно касающихся психологической работы, в частности:

военный психолог в подразделении,

специалист по морально-психологическому обеспечению,

специалист по реабилитации военных после ранений или боевых действий.

Такое лицо не могут принудительно мобилизовать, например, в пехоту или артиллерию. Еременко отметила: если у человека есть диплом магистра по психологии, он все равно находится в мобилизационном ресурсе, но его не назначат "рядовым стрелком". Он подлежит призыву только как офицер-психолог с возможным предварительным прохождением военной подготовки.

Как происходит воинский учет женщин-медиков?

К слову, после изменения порядка постановки на воинский учет женщин с медицинским и фармацевтическим образованием алгоритм будет следующим:

После завершения обучения заведение профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования в течение 7 дней направляет в ТЦК список выпускниц-медиков и фармацевтов.

На основе этой информации женщин автоматически вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Им сразу определяют военно-учетную специальность, но без прохождения медицинской комиссии.

По словам военного юриста, Для женщин будут действовать такие же правила, как и для мужчин-военнообязанных. Например, в случае поступления повестки – появляться по ней.