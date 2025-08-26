Мобілізація психологів в Україні: юристка пояснила, чи рятує диплом від призову
- Психологи з дипломом магістра не можуть бути призначені на військові посади, не пов’язані з медичною чи психологічною службою, якщо не погодяться добровільно.
- Психологів можуть мобілізувати на посади, що стосуються психологічної роботи, але не примусово в піхоту чи артилерію.
- Правка в законодавстві дозволяє залучати психологів як офіцерів-психологів за умови проходження військової підготовки.
Згідно з Положенням про проходження військової служби, психологів не можуть призначити на військові посади, які не пов’язані з медичною чи психологічною службою. Єдиний випадок, якщо особа добровільно погодиться на іншу посаду.
Про це розповідає 24 Канал із посиланням на коментар юристки та фахівця з медичного права Дар’ї Єрьоменко для РБК-Україна.
Дивіться також Мобільні ТЦК, нові відстрочки в Резерв+ і контракт для 60-річних: якою буде мобілізація в серпні
Що відомо про мобілізацію психологів в Україні?
Президент України 21 серпня підписав документ, що вніс зміни до Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України. Зокрема, передбачено, що особи, які мають диплом магістра за спеціальністю "Психологія", не можуть призначатися на військові посади, які не пов'язані з медичною чи психологічною службою.
Єдиний виняток – якщо така особа добровільно погодиться на іншу посаду,
– зауважила юристка.
Залучення психолога до служби можливе лише на посадах, що безпосередньо стосуються психологічної роботи, зокрема:
- військовий психолог у підрозділі,
- спеціаліст із морально-психологічного забезпечення,
- фахівець із реабілітації військових після поранень чи бойових дій.
Таку особу не можуть примусово мобілізувати, наприклад, у піхоту чи артилерію. Єрьоменко наголосила: якщо в людини є диплом магістра з психології, вона все одно перебуває у мобілізаційному ресурсі, але її не призначать "рядовим стрільцем". Вона підлягає призову лише як офіцер-психолог із можливим попереднім проходженням військової підготовки.
Як відбувається військовий облік жінок-медиків?
До слова, після зміни порядку взяття на військовий облік жінок із медичною та фармацевтичною освітою алгоритм буде наступним:
Після завершення навчання заклад професійної, фахової передвищої чи вищої освіти протягом 7 днів надсилає до ТЦК список випускниць-медиків і фармацевтів.
На основі цієї інформації жінок автоматично вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Їм одразу визначають військово-облікову спеціальність, але без проходження медичної комісії.
За словами військової юристки, Для жінок діятимуть такі ж правила, як і для чоловіків-військовозобов'язаних. Наприклад, у разі надходження повістки – з'являтись по ній.