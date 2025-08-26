Про це розповідає 24 Канал із посиланням на коментар юристки та фахівця з медичного права Дар’ї Єрьоменко для РБК-Україна.

Що відомо про мобілізацію психологів в Україні?

Президент України 21 серпня підписав документ, що вніс зміни до Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України. Зокрема, передбачено, що особи, які мають диплом магістра за спеціальністю "Психологія", не можуть призначатися на військові посади, які не пов'язані з медичною чи психологічною службою.

Єдиний виняток – якщо така особа добровільно погодиться на іншу посаду,

– зауважила юристка.

Залучення психолога до служби можливе лише на посадах, що безпосередньо стосуються психологічної роботи, зокрема:

військовий психолог у підрозділі,

спеціаліст із морально-психологічного забезпечення,

фахівець із реабілітації військових після поранень чи бойових дій.

Таку особу не можуть примусово мобілізувати, наприклад, у піхоту чи артилерію. Єрьоменко наголосила: якщо в людини є диплом магістра з психології, вона все одно перебуває у мобілізаційному ресурсі, але її не призначать "рядовим стрільцем". Вона підлягає призову лише як офіцер-психолог із можливим попереднім проходженням військової підготовки.

Як відбувається військовий облік жінок-медиків?

До слова, після зміни порядку взяття на військовий облік жінок із медичною та фармацевтичною освітою алгоритм буде наступним:

Після завершення навчання заклад професійної, фахової передвищої чи вищої освіти протягом 7 днів надсилає до ТЦК список випускниць-медиків і фармацевтів.

На основі цієї інформації жінок автоматично вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Їм одразу визначають військово-облікову спеціальність, але без проходження медичної комісії.

За словами військової юристки, Для жінок діятимуть такі ж правила, як і для чоловіків-військовозобов'язаних. Наприклад, у разі надходження повістки – з'являтись по ній.