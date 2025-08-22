Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар військової юристки ЮК "Приходько та партнери" Діани Тернової для "РБК-Україна".

Як відбувається військовий облік жінок?

Діана Тернова пояснила, що тепер дані про випускниць автоматично передаватимуть заклади освіти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Алгоритм буде наступним:

Після завершення навчання заклад професійної, фахової передвищої чи вищої освіти протягом 7 днів надсилає до ТЦК список випускниць-медиків і фармацевтів.



На основі цієї інформації жінок автоматично вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.



Їм одразу визначають військово-облікову спеціальність, але без проходження медичної комісії.

Важливо! Попри те, що перший крок у процедурі робить навчальний заклад, жінки все одно мають діяти самостійно. Протягом 60 днів після завершення навчання випускниці зобов'язані звернутися до районного чи міського ТЦК, щоб пройти медичний огляд для визначення придатності до служби.

Юристка також розповіла, чи повинні жінки-медики з'являтися за повісткою.

Для жінок діятимуть такі ж правила, як і для чоловіків-військовозобов'язаних. Наприклад, у разі надходження повістки – з'являтись по ній,

– пояснила Тернова.

На практиці це означає, що:

Випускницям не доведеться бігати з довідками, їхні дані автоматично потрапляють у систему;



Процедура стає обов’язковою: тепер уникнути постановки на облік, не з’явившись до ТЦК, не вийде, адже у реєстрі вже буде інформація про кожну випускницю;



Фактична мобілізація не відбувається – взяття на облік не означає, що жінку одразу призвуть до військової служби. Це лише формальність для фіксації її як потенційного резерву.

