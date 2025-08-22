Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий военного юриста ЮК "Приходько и партнеры" Дианы Терновой для "РБК-Украина".

Как происходит воинский учет женщин?

Диана Терновая объяснила, что теперь данные о выпускницах автоматически будут передавать учебные заведения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Алгоритм будет следующим:

После завершения обучения заведение профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования в течение 7 дней направляет в ТЦК список выпускниц-медиков и фармацевтов.



На основе этой информации женщин автоматически вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.



Им сразу определяют военно-учетную специальность, но без прохождения медицинской комиссии.

Важно! Несмотря на то, что первый шаг в процедуре делает учебное заведение, женщины все равно должны действовать самостоятельно. В течение 60 дней после завершения обучения выпускницы обязаны обратиться в районный или городской ТЦК, чтобы пройти медицинский осмотр для определения пригодности к службе.

Юрист также рассказала, должны ли женщины-медики появляться по повестке.

Для женщин будут действовать такие же правила, как и для мужчин-военнообязанных. Например, в случае поступления повестки – появляться по ней,

– объяснила Терновая.

На практике это означает, что:

Выпускницам не придется бегать со справками, их данные автоматически попадают в систему;



Процедура становится обязательной: теперь избежать постановки на учет, не явившись в ТЦК, не получится, ведь в реестре уже будет информация о каждой выпускнице;



Фактическая мобилизация не происходит – взятие на учет не означает, что женщину сразу призовут на военную службу. Это лишь формальность для фиксации ее как потенциального резерва.

