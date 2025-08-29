В Украине есть несколько категорий мужчин, которые имеют право выезжать за границу во время военного положения. Законодательством определен перечень категорий таких граждан.

Об этом рассказывает 24 Канал. С недавних пор в этот список добавили еще одну категорию.

Кто из мужчин может выезжать за границу с 1 сентября?

Действующие нормы закона определяют, кто из мужчин 18 – 60 лет могут свободно пересекать границу. С начала полномасштабной войны список граждан, имеющих такое право уменьшился.

Сейчас выезд за границу Украины разрешен:

мужчинам, которые имеют инвалидность I, II и III группы;

родители, которые имеют трех и более детей;

мужчины, которые воспитывают ребенка самостоятельно или являются опекуном тяжелобольного несовершеннолетнего;

военнообязанные, чьи близкие родственники погибли на войне;

те, кому предоставлена отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью.

По решению суда выезд за пределы Украины также могут позволить опекунам недееспособных лиц.

Также выехать за границу могут военнослужащие. Собрав определенный пакет документов, воины могут поехать из Украины для лечения, прохождения обучения или отдыха.

С 27 августа в Украине официально разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Покидать территорию государства не могут только работники органов государственной власти или местного самоуправления, однако их могут официально отправить в служебную командировку.

Как и для всех других категорий мужчины должны иметь при себе загранпаспорт и военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

Заметим! Кроме основных документов для пересечения границы мужчины должны иметь при себе документы, подтверждающие разрешение на выезд: действующую отсрочку, свидетельства об инвалидности и тому подобное.

