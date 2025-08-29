Есть ряд условий: какие категории мужчин имеют право на выезд из Украины
- Выезд за границу разрешен мужчинам с инвалидностью, родителям с тремя и более детьми, опекунам тяжелобольных детей и еще нескольким категориям граждан.
- С 27 августа разрешили выезд мужчинам от 18 до 22 лет, кроме работников государственных органов, которые могут выезжать в служебные командировки.
В Украине есть несколько категорий мужчин, которые имеют право выезжать за границу во время военного положения. Законодательством определен перечень категорий таких граждан.
С недавних пор в этот список добавили еще одну категорию.
Кто из мужчин может выезжать за границу с 1 сентября?
Действующие нормы закона определяют, кто из мужчин 18 – 60 лет могут свободно пересекать границу. С начала полномасштабной войны список граждан, имеющих такое право уменьшился.
Сейчас выезд за границу Украины разрешен:
- мужчинам, которые имеют инвалидность I, II и III группы;
- родители, которые имеют трех и более детей;
- мужчины, которые воспитывают ребенка самостоятельно или являются опекуном тяжелобольного несовершеннолетнего;
- военнообязанные, чьи близкие родственники погибли на войне;
- те, кому предоставлена отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью.
По решению суда выезд за пределы Украины также могут позволить опекунам недееспособных лиц.
Также выехать за границу могут военнослужащие. Собрав определенный пакет документов, воины могут поехать из Украины для лечения, прохождения обучения или отдыха.
С 27 августа в Украине официально разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Покидать территорию государства не могут только работники органов государственной власти или местного самоуправления, однако их могут официально отправить в служебную командировку.
Как и для всех других категорий мужчины должны иметь при себе загранпаспорт и военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.
Заметим! Кроме основных документов для пересечения границы мужчины должны иметь при себе документы, подтверждающие разрешение на выезд: действующую отсрочку, свидетельства об инвалидности и тому подобное.
Кого не мобилизуют в сентябре 2025 года?
Военное положение и мобилизация в Украине продолжается как минимум до 5 ноября 2025 года. Определены 12 категорий лиц, которых по состоянию здоровья, семейные обстоятельства или бронирование на работе не могут быть мобилизованы. Среди них – многодетные родители, лица с инвалидностью, родители-одиночки, опекуны детей с инвалидностью и лица, ухаживающие за родственниками с инвалидностью.
Нельзя также мобилизовать украинцев от 18 до 25 лет. Только достигнув 25-летнего возраста становится не призывником, а военнообязанным. Через 30 суток со дня рождения информация о нем появляется в реестре "Оберіг" без личной явки в ТЦК.
Отдельной отсрочки не имеют мужчины в возрасте 50+ лет. Их могут призвать в армию на общих основаниях, но Мужчин в возрасте 50+ в Украине мобилизуют на общих основаниях, но они имеют право служить преимущественно в тылу.