В Україні є кілька категорій чоловіків, які мають право виїжджати за кордон під час воєнного стану. Законодавством визначено перелік категорій таких громадян.

Про це розповідає 24 Канал. Віднедавна в цей список додали ще одну категорію.

Дивіться також Хто може отримати відстрочку з 1 вересня: повний перелік

Хто з чоловіків може виїжджати за кордон з 1 вересня?

Чинні норми закону визначають, хто з чоловіків 18 – 60 років можуть вільно перетинати кордон. З початку повномасштабної війни список громадян, які мають таке право зменшився.

Нині виїзд за кордон України дозволений:

чоловікам, які мають інвалідність І, ІІ та ІІІ групи;

батьки, які мають трьох і більше дітей;

чоловіки, які виховують дитину самостійно або є опікуном тяжкохворого неповнолітнього;

військовозобов'язані, чиї близькі родичі загинули на війні;

ті, кому надано відстрочку по догляду за особою з інвалідністю.

За рішенням суду виїзд за межі України також можуть дозволити опікунам недієздатних осіб.

Також виїхати за кордон можуть військовослужбовці. Зібравши певний пакет документів, воїни можуть поїхати з України для лікування, проходження навчання або відпочинку.

Із 27 серпня в Україні офіційно дозволили виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Покидати територію держави не можуть лише працівники органів державної влади чи місцевого самоврядування, однак їх можуть офіційно відправити у службове відрядження.

Як і для всіх інших категорій чоловіки повинні мати при собі закордонний паспорт та військово-обліковий документ у паперовому чи електронному вигляді.

Зауважимо! Окрім основних документів для перетину кордону чоловіки повинні мати при собі документи, які підтверджують дозвіл на виїзд: чинну відстрочку, свідоцтва про інвалідність тощо.

Кого не мобілізують у вересні 2025 року?