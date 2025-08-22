Военный учет женщин-медиков: нужно ли украинкам самостоятельно идти в ТЦК
- Кабинет министров изменил порядок воинского учета для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, теперь их будут ставить на учет автоматически.
- Женщины должны в течение 60 дней после окончания обучения обратиться в ТЦК для медицинского осмотра, а в случае получения повестки – явиться по вызову.
Кабинет министров изменил порядок постановки на воинский учет женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Отныне их будут ставить на учет автоматически.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий военного юриста ЮК "Приходько и партнеры" Дианы Терновой для "РБК-Украина".
Как происходит воинский учет женщин?
Диана Терновая объяснила, что теперь данные о выпускницах автоматически будут передавать учебные заведения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Алгоритм будет следующим:
- После завершения обучения заведение профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования в течение 7 дней направляет в ТЦК список выпускниц-медиков и фармацевтов.
- На основе этой информации женщин автоматически вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
- Им сразу определяют военно-учетную специальность, но без прохождения медицинской комиссии.
Важно! Несмотря на то, что первый шаг в процедуре делает учебное заведение, женщины все равно должны действовать самостоятельно. В течение 60 дней после завершения обучения выпускницы обязаны обратиться в районный или городской ТЦК, чтобы пройти медицинский осмотр для определения пригодности к службе.
Юрист также рассказала, должны ли женщины-медики появляться по повестке.
Для женщин будут действовать такие же правила, как и для мужчин-военнообязанных. Например, в случае поступления повестки – появляться по ней,
– объяснила Терновая.
На практике это означает, что:
- Выпускницам не придется бегать со справками, их данные автоматически попадают в систему;
- Процедура становится обязательной: теперь избежать постановки на учет, не явившись в ТЦК, не получится, ведь в реестре уже будет информация о каждой выпускнице;
- Фактическая мобилизация не происходит – взятие на учет не означает, что женщину сразу призовут на военную службу. Это лишь формальность для фиксации ее как потенциального резерва.
Что меняется в процессе мобилизации: последние новости
До конца года Кабмин планирует создать электронные кабинеты для предприятий, где будет вестись учет призывников, военнообязанных и резервистов. До декабря 2025 года также должны запустить в тестовом режиме электронный учет военнослужащих для части подразделений, что обеспечить автоматизированный учет личного состава.
Также правительство разрешило бронировать 100% работников критически важных предприятий – изменения вступят в силу только для прифронтовых территорий. Отмечается, что таким образом правительство хочет сохранить кадровый потенциал в зоне боевых действий.