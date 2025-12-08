Закон о мобилизации с 1 декабря: что изменилось для военнообязанных

Российская военная агрессия продолжается, поэтому Верховная Рада вынуждена принимать решения, направленные на усиление обороноспособности государства. С 4 декабря вступает в силу закон о бронировании работников критически важных предприятий на 45 дней.

Что изменится для военнообязанных с 1 декабря?

По состоянию на 8 декабря депутаты не принимали никаких новых поправок в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" или в постановление Кабмина №560. Поэтому порядок призыва на военную службу и правила предоставления отсрочек остаются такими, как были и раньше.

В то же время 4 декабря вступил в силу законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации трудовых отношений в условиях военного положения, который Верховная Рада приняла 9 октября 2025 года.

Законопроект предусматривает новые условия бронирования работников, которые имеют проблемы с военным учетом. По новым правилам, предприятия, учреждения или организации, которые признаны критически важными для обеспечения потребностей ВСУ или других оборонных формирований будут иметь возможность забронировать военнообязанных работников на 45 дней.

Закон позволяет бронировать лиц:

у которых нет военно-учетных документов, или если они оформлены ненадлежащим образом,

которые не состоят на воинском учете,

которые не уточнили или не обновили персональные данные,

которые находятся "в розыске" за нарушение правил воинского учета.

Согласно новым правилам, критически важные предприятия могут уволить забронированного работника, если тот не исправит свои нарушения в течение 45 дней действия временного бронирования.

