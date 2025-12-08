Закон про мобілізацію з 1 грудня: що змінилося для військовозобов’язаних

Російська військова агресія триває, тож Верховна Рада змушена ухвалювати рішення, спрямовані на посилення обороноздатності держави. З 4 грудня набирає чинності закон про бронювання працівників критично важливих підприємств на 45 днів.

Чи є нові зміни до закону про мобілізацію, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Чи можливо з-за кордону подати заяву на відстрочку від мобілізації

Що зміниться для військовозобов'язаних з 1 грудня?

Станом на 8 грудня депутати не приймали жодних нових поправок до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чи до постанови Кабміну №560. Тож порядок призову на військову службу та правила надання відстрочок залишаються такими, як були й раніше.

Водночас 4 грудня набув чинності законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану, який Верховна Рада ухвалила 9 жовтня 2025 року.

Законопроєкт передбачає нові умови бронювання працівників, які мають проблеми з військовим обліком. За новими правилами, підприємства, установи чи організації, які визнані критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ чи інших оборонних формувань матимуть можливість забронювати військовозобов'язаних працівників на 45 днів.

Закон дозволяє бронювати осіб:

у яких немає військово-облікових документів, або якщо вони оформлені неналежним чином,

які не перебувають на військовому обліку,

які не уточнили чи не оновили персональні дані,

які перебувають "у розшуку" за порушення правил військового обліку.

Відповідно до нових правил, критично важливі підприємства можуть звільнити заброньованого працівника, якщо той не виправить свої порушення протягом 45 днів дії тимчасового бронювання.

Як тепер можна буде продовжити відстрочку від мобілізації?