В связи с военным положением в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако есть действия военнообязанных, которые считаются нарушением правил воинского учета.

Что относится к ним и о чем мужчины обязаны сообщать ТЦК, рассказала адвокат Лидия Карплюк в комментарии УНИАН, передает 24 Канал.

Что относится к нарушению воинского учета?

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин 25-60 лет. Адвокат Лидия Карплюк назвала, что самыми распространенными являются два случая нарушения правил воинского учета.

Чаще всего встречаются следующие:

неявка по повестке в ТЦК;

непрохождение военно-врачебной комиссии.

Кроме того, военнообязанные должны информировать ТЦК о важных изменениях в жизни: переезд, вступление в брак, получение образования, изменение здоровья и тому подобное.

В то же время адвокат уточнила, что если сведения содержатся в государственных реестрах, человека нельзя привлечь к ответственности за несообщение такой информации. Например, данные о браке или рождении ребенка автоматически передаются из реестра актов гражданского состояния (ЗАГС).

Отмечается, что хотя ответственность за ряд случаев не применяется, сама обязанность сообщать об изменениях в законе закреплена.

Последние изменения по мобилизации в Украине