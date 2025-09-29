Правила воинского учета: что считается нарушением
- К нарушениям воинского учета относятся неявка по повестке в ТЦК и непрохождение военно-врачебной комиссии.
- Военнообязанные должны информировать ТЦК об изменениях в жизни, такие как переезд или бракосочетание.
В связи с военным положением в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако есть действия военнообязанных, которые считаются нарушением правил воинского учета.
Что относится к ним и о чем мужчины обязаны сообщать ТЦК, рассказала адвокат Лидия Карплюк в комментарии УНИАН, передает 24 Канал.
Что относится к нарушению воинского учета?
В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин 25-60 лет. Адвокат Лидия Карплюк назвала, что самыми распространенными являются два случая нарушения правил воинского учета.
Чаще всего встречаются следующие:
- неявка по повестке в ТЦК;
- непрохождение военно-врачебной комиссии.
Кроме того, военнообязанные должны информировать ТЦК о важных изменениях в жизни: переезд, вступление в брак, получение образования, изменение здоровья и тому подобное.
В то же время адвокат уточнила, что если сведения содержатся в государственных реестрах, человека нельзя привлечь к ответственности за несообщение такой информации. Например, данные о браке или рождении ребенка автоматически передаются из реестра актов гражданского состояния (ЗАГС).
Отмечается, что хотя ответственность за ряд случаев не применяется, сама обязанность сообщать об изменениях в законе закреплена.
Последние изменения по мобилизации в Украине
Под мобилизацию могут попасть и те, кого ранее ВВК признала непригодными в мирное время, но пригодными в военное. По новому закону, они считаются военнообязанными даже до 25 лет.
Граждане от 60 лет тоже могут присоединиться к службе. Для них предусмотрен контракт на год, если прошли ВВК, соответствуют установленным требованиям и подали необходимые документы.