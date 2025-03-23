Сначала – обращение от ТЦК: как полиция разыскивает уклонистов во время мобилизации

Подразделения Национальной полиции получают запросы от центров комплектования в отношении лиц, уклоняющихся от призыва, и доставляют их в ТЦК и СП. Только после этого на нарушителей оформляются административные протоколы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Максима Ахрамеева для "Радио Свобода".

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Как правоохранители разыскивают уклонистов

Максим Ахрамеев объяснил, что во время мобилизации подразделения Нацполиции разыскивают людей после внесения данных в информационную систему. По его словам, соответствующий механизм был урегулирован постановлением Кабинета министров, где предусмотрено обращение.

Такое обращение направляется в подразделения Нацполиции, далее полицейские вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку. После установления таких лиц мы доставляем – исключительно доставляем – в ближайший ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК согласно статье 210 КУоАП,

– рассказал руководитель департамента Нацполиции.

Ахрамеев добавил, что постановление об административном правонарушении составляется уже в ТЦК: также там устанавливаются обстоятельства неявки по повестке.

По его словам, если человек, в отношении которого вынесено постановление, может доказать уважительные причины неявки, то административное дело закрывается. В противном же случае лицу может грозить штраф.

К слову, недавно в Украине утвердили критерии для бронирования священнослужителей от мобилизации во время военного положения. Также было определено, какие религиозные организации могут считаться критически важными.