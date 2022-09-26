"Чтобы остановить мобилизацию": партизаны Дагестана объявили "охоту" на объекты инфраструктуры

В Дагестане оппозиционеры и активисты решили создать разветвленное партизанское движение. Его главная задача – остановить мобилизацию. По словам одного из организаторов сопротивления, оно будет нацелено на инфраструктурные объекты государства.

Целью партизанского движения являются только объекты инфраструктуры, которые являются исключительно государственными.

Важно Охота на тех, кто проводит мобилизацию: в Дагестане создали партизанское движение

Так, в перечне того, что можно разрушить есть:

автодороги,

железнодорожные,

аэропорты,

здания военкоматов, заводы и фабрики,

газопроводы,

электрические высоковольтные линии.

Нам не интересны люди, в частности, полицейские, которые являются частью нашего народа и, я надеюсь, какая-то часть из них перейдет на нашу сторону. Поэтому ни полицейских, ни солдат и вообще людей мы не трогаем,

– говорится в сообщении.

Членам партизанского движения предлагают использовать инструменты, которые можно купить в магазине, в частности спички, пилы и лом. Также известно, что в партизанскую группу будет строго входить один человек, а задачи будут получать в персональных чатах. Одна задача не будет повторяться.

"26 сентября мы создаем партизанские ячейки отдельно для Дагестана и отдельно для всей россии, а завтра персонально займемся другими регионами отдельно для каждого региона. Вы спрашивали, что делать – вот пора ваше время действовать", – добавили в телеграм-канале.

Также члены партизанского движения хотят провести общедагестанский митинг. Когда именно он должен состояться, пока неизвестно. Среди вариантов – 30 сентября или 2 октября.

Россиян нельзя выпускать за пределы россии

Эксперт по внешней политике и политике безопасности ЦОС, дипломат и советник Министра обороны (2020 год) Александр Хара сказал, что российских мобилизованных не нужно выпускать на территорию других стран. По его мнению, они должны являться фактором дестабилизации внутри страны.

Эксперт пояснил, что происходящие в россии события – отклонения от мобилизации, расстрел военкома, самоподжог – это все дестабилизация ситуации внутри страны-агрессора. В то же время, он не уверен, что это будет мотивацией к массовым протестам. Кроме того, успешная операция в Харьковской области окончательно убила иллюзию россиян на успех на поле боя.

Что происходит в Дагестане

На днях в Дагестане вспыхнули протесты с требованием остановить частичную мобилизацию на Кавказе. В соцсетях жители республики призывают бунтовать против путина и его убийственных законов.

Следует отметить, что силовики пытались разогнать людей на митингах, выстрелив в воздух. Однако люди отказались расходиться даже несмотря на то, что ситуация обострялась.

Как известно, 21 сентября в россии объявили о частичной мобилизации и планируют призвать 300 тысяч резервистов. Однако в оппозиционных СМИ появилась информация, что в ряды вооруженных сил россии могут призвать 1 – 1,2 миллиона человек. При этом уже 28 сентября россия готовится закрыть границу для подлежащих мобилизации мужчин.

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