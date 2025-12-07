Судя по всему, Россия имеет проблемы с набором населения на войну. Они в спешке пытаются хотя бы кого-то набрать.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Россия действительно имеет огромный дефицит человеческого ресурса. Там в целом по всей стране есть огромная доля неосвоенных территорий.

Как Россия пытается набирать людей на войну?

По словам Маломужа, значительное количество оккупантов было уничтожено или получило ранения в течение полномасштабной войны. А несколько миллионов россиян выехали из страны.

Россия становится все труднее набирать людей на войну. Поэтому они уже идут на некоторые беспрецедентные шаги, чтобы пополнять потери. У них уже нет выбора.

Вот недавно объявили круглогодичный призыв. Раньше он действовал весной и осенью. Так хотят вербовать население на контракты. Обращают внимание на должников; на тех, у кого правонарушения; на зэков,

– сказал Маломуж.

Мобилизация в России: кратко