Нет выбора, – экс-глава разведки рассказал, где Кремль "наскребает" мобилизованных
- Россия сталкивается с большим дефицитом человеческого ресурса и трудностями в наборе населения на войну.
- Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал, как Россия пытается набирать людей на войну.
Судя по всему, Россия имеет проблемы с набором населения на войну. Они в спешке пытаются хотя бы кого-то набрать.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Россия действительно имеет огромный дефицит человеческого ресурса. Там в целом по всей стране есть огромная доля неосвоенных территорий.
К теме Потери превышают пополнение: в ЦПД рассказали о проблемах с мобилизацией в России
Как Россия пытается набирать людей на войну?
По словам Маломужа, значительное количество оккупантов было уничтожено или получило ранения в течение полномасштабной войны. А несколько миллионов россиян выехали из страны.
Россия становится все труднее набирать людей на войну. Поэтому они уже идут на некоторые беспрецедентные шаги, чтобы пополнять потери. У них уже нет выбора.
Вот недавно объявили круглогодичный призыв. Раньше он действовал весной и осенью. Так хотят вербовать население на контракты. Обращают внимание на должников; на тех, у кого правонарушения; на зэков,
– сказал Маломуж.
Обратите внимание! В ГУР недавно рассказали, сколько людей Россия ежемесячно привлекает в свою армию.
Мобилизация в России: кратко
- В октябре в Институте изучения войны отмечали, что в России начались проблемы с набором контрактников. Количество людей, которые их подписывали, не росло даже в регионах с самыми высокими выплатами.
- В России уже сделали бизнес на том, чтобы набирать людей на войну. Некоторые организации получают "комиссию" за то, что привлекли человека в армию.
- Экономист Олег Пендзин считает, что в России могут объявить новую частичную мобилизацию. Все из-за проблем с набором оккупантов.