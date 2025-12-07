Нема вибору, – ексголова розвідки розповів, де Кремль "нашкрібає" мобілізованих

Судячи з усього, Росія має проблеми з набором населення на війну. Вони поспіхом намагаються хоча б когось набрати.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що Росія дійсно має величезний дефіцит людського ресурсу. Там загалом по всій країні є величезна частка неосвоєних територій.

Як Росія намагається набирати людей на війну?

За словами Маломужа, значна кількість окупантів була знищена або зазнала поранень упродовж повномасштабної війни. А кілька мільйонів росіян виїхали з країни.

Росія стає все важче набирати людей на війну. Тому вони вже йдуть на деякі безпрецедентні кроки, щоб поповнювати втрати. У них вже нема вибору.

Ось недавно оголосили цілорічний призов. Раніше він діяв весною та восени. Так хочуть вербувати населення на контракти. Звертають увагу на боржників; на тих, у кого правопорушення; на зеків, заробітчан,

– сказав Маломуж.

