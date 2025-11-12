Россия постоянно продолжает поиск нового "пушечного мяса" для фронта. В последнее время этот процесс превратился в настоящий коммерческий проект.

Об этом 24 Каналу рассказал редактор "Медиазоны" Дмитрий Трещанин, отметив, что в России существуют некие "помощники" для принудительного привлечения россиян на фронт. Странно и то, что "мобилизационные планы" должны выполнять и чиновники, и определенные учреждения.

Как обычные россияне ищут "мобиков" на фронт?

По словам редактора "Медиазоны", в России существуют органы власти, которые должны выполнить конкретные задачи по мобилизации – привлечь определенное количество оккупантов, чтобы вскоре отправить их на фронт. Так, каждый российский чиновник в городе или в селе должен "вылезти из кожи", но выполнить этот план.

На фоне этого в стране-агрессоре появилось большое количество "помощников" – это коммерческие организации, которые получают комиссию за привлечение людей в армию. Трещанин заметил, что это можно приравнять к работорговле.

То есть ты ловишь человека, приводишь его в военкомат и вешаешь "лапшу на уши". За это получаешь комиссию в размере 300 тысяч рублей за одного человека. Это бизнес, люди действительно на этом зарабатывают и гордятся этим,

– подчеркнул он.

Редактор "Медиазоны" отметил, что часто определенные учреждения, в частности водоканалы, получают задание – отправить на так называемую СВО, например, 50 мужчин. Поэтому руководство объявляет официальный тендер для помощи в поиске этого количества людей, чтобы они пришли в военкомат якобы от учреждения.

Таким образом получается, что россияне, которые платят счета за воду, одновременно делают взнос для этих "помощников" за вербовку.

Трещанин добавил, что в отчете о потоке россиян на фронт постоянно фиксируется стабильность, однако каждый четвертый квартал виден резкий скачок. Он, очевидно, является фальшивым – определенное количество людей проходит просто на бумаге.

Мобилизация в России: детали