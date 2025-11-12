Це бізнес, – журналіст шокував, як звичайні росіяни шукають "мобіків" на фронт

Росія постійно продовжує пошук нового "гарматного м'яса" для фронту. Останнім часом цей процес перетворився у справжній комерційний проєкт.

Про це 24 Каналу розповів редактор "Медіазони" Дмитро Трещанін, зазначивши, що в Росії існутють такі собі "помічники" для примусового залучення росіян на фронт. Дивним є й те, що "мобілізаційні плани" мають виконувати і чиновники, і певні установи.

Дивіться також Швидко, точно і результативно: ССО зачистили ворожі позиції на Донеччині

Як звичайні росіяни шукають "мобіків" на фронт?

За словами редактора "Медіазони", в Росії існують органи влади, які мають виконати конкретні завдання щодо мобілізації – залучити певну кількість окупантів, щоб невдовзі відправити їх на фронт. Так, кожен російський чиновник, чи то в місті, чи в селі, повинен "вилізти зі шкіри", але виконати цей план.

На фоні цього в країні-агресорці з'явилась велика кількість "помічників" – це комерційні організації, які отримують комісію на залученості людей в армію. Трещанін зауважив, що це можна прирівняти до работоргівлі.

Тобто ти ловиш людину, приводиш її у військкомат і вішаєш "лапшу на вуха". За це отримуєш комісію у розмірі 300 тисяч рублів за одну особу. Це бізнес, люди справді на цьому заробляють і пишаються цим,

– наголосив він.

Редактор "Медіазони" зазначив, що часто певні установи, зокрема водоканали, отримують завдання – відправити на так звану "сво", наприклад, 50 чоловіків. Через це керівництво оголошує офіційний тендер для допомоги у пошуку цієї кількості людей, щоб вони прийшли у військкомат нібито від установи.

В такий спосіб виходить, що росіяни, які платять рахунки за воду, водночас роблять внесок для цих "помічників" за вербування.

Трещанін додав, що у звіті про потік росіян на фронт постійно фіксується стабільність, однак кожного четвертого кварталу видно різкий стрибок. Він, очевидно, є фальшивим – певна кількість людей проходить просто на папері.

Мобілізація в Росії: деталі